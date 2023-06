Les actions européennes ont ouvert en baisse mercredi après que le secteur de l'immobilier ait entraîné des baisses face à la hausse des rendements obligataires de la zone euro, tandis que les données confirmant la persistance de l'inflation en Grande-Bretagne ont pesé sur les actions londoniennes.

L'indice continental STOXX 600 a baissé de 0,1% à 0716 GMT. L'indice FTSE 100, fortement exportateur, a chuté de 0,4%, suivant une hausse de la livre après les données sur l'inflation au Royaume-Uni.

L'indice des prix à la consommation britannique a défié les attentes de ralentissement et s'est maintenu à 8,7 % en mai. Les données ont été publiées un jour avant que la Banque d'Angleterre n'augmente ses taux d'intérêt pour la 13ème fois consécutive.

La lecture a également servi de rappel brutal que la lutte contre l'inflation par les principales banques centrales n'est pas encore terminée, envoyant le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans, le plus sensible aux attentes en matière de taux, à son plus haut niveau depuis le 10 mars.

Les valeurs immobilières ont reculé de 1,3 %.

Les investisseurs attendent maintenant le témoignage de deux jours du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, devant les législateurs. (Reportage de Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; rédaction de Sohini Goswami)