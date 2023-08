Les actions européennes ont ouvert en baisse vendredi, après qu'un rallye à Wall Street alimenté par des données d'inflation modérées se soit évanoui, bien que des bénéfices plus élevés que prévu aient permis à l'indice de référence STOXX 600 d'enregistrer de légers gains hebdomadaires.

Le STOXX 600 paneuropéen a baissé de 0,5% à 7h04 GMT, avec les mineurs et les stocks de pétrole et de gaz en tête des pertes alors que les prix des matières premières ont chuté face à un dollar ferme.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en quasi-stagnation jeudi, après avoir progressé de 1 % au cours de la session après que les données aient montré que les prix à la consommation américains ont augmenté modérément en juillet, une tendance qui pourrait persuader la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt le mois prochain.

Cependant, les rendements des obligations américaines et européennes ont continué à augmenter, ce qui a exercé une pression sur les actions.

L'indice britannique FTSE 100 a baissé de 0,6 % alors que la livre sterling a augmenté après que les données officielles ont montré que l'économie britannique a connu une croissance inattendue au cours du deuxième trimestre.

Parmi les valeurs individuelles, la plus grande banque suisse, UBS, a augmenté de 4,2 % après avoir déclaré qu'elle n'avait plus besoin de la garantie de liquidité publique convenue dans le cadre du rachat de Credit Suisse par l'État. (Reportage de Shashwat Chauhan et Sruthi Shankar à Bengaluru ; rédaction de Subhranshu Sahu)