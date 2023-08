(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* Le STOXX 600 vise son premier gain hebdomadaire en quatre semaines, avec une hausse de 0,3%.

* Les minières et l'énergie gagnent du terrain

* Les actions danoises sont à la traîne à cause de Novo Nordisk

* Le groupe Watches of Switzerland touche le fond du STOXX 600

25 août (Reuters) - Les actions européennes ont effacé leurs premières pertes vendredi, les minières et les valeurs énergétiques ayant progressé grâce à la fermeté des prix des matières premières, l'attention se portant désormais sur les discours des dirigeants des grandes banques centrales lors du symposium de Jackson Hole aux Etats-Unis.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a gagné 0,3 % et était en passe de réaliser sa première hausse hebdomadaire depuis quatre ans.

Le secteur européen de l'énergie et les sociétés minières ont progressé de 0,9 % chacun, en raison de la vigueur des prix des métaux de base et du pétrole brut.

Les investisseurs attendent maintenant les discours des banquiers centraux, qui seront essentiels pour évaluer les perspectives des taux d'intérêt dans l'espoir que le cycle de resserrement des taux touche à sa fin.

Le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell devrait s'exprimer à 1405 GMT, tandis que la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde montera sur scène à 1900 GMT.

"La lecture du marché sur le discours de Powell dépendra en partie de l'accent relatif qu'il met sur la dépendance de la Fed aux données par rapport à son parti pris clair de resserrement dans la dernière série de minutes", ont noté les stratèges d'UBS.

Les décideurs politiques de la BCE sont de plus en plus préoccupés par la détérioration des perspectives de croissance, et bien que le débat soit encore ouvert, la dynamique en faveur d'une pause dans les hausses de taux se renforce, ont déclaré à Reuters huit sources ayant une connaissance directe de la discussion.

Les actions danoises sont restées à la traîne des autres bourses européennes, Novo Nordisk, la deuxième plus grande société cotée en Europe, ayant perdu 1,4 %, chutant pour la deuxième séance consécutive.

Le STOXX 600 se dirige vers un gain hebdomadaire de près de 1 %, les fabricants de puces ayant progressé cette semaine avant les résultats trimestriels du fabricant américain de puces Nvidia mercredi, tandis que la hausse des prix des matières premières a également apporté un soutien.

Le secteur des ressources de base est en passe d'être le plus performant cette semaine, tandis que les détaillants sont en passe d'être les moins performants.

Vendredi, les données officielles ont montré que l'économie allemande a stagné au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents, après une récession hivernale.

Une enquête séparée a montré que le moral des entreprises allemandes s'est encore détérioré en août pour le quatrième mois consécutif.

Pendant ce temps, les rendements obligataires à travers l'Europe ont légèrement augmenté avant les discours des banquiers centraux plus tard dans la journée.

Parmi les valeurs individuelles, Watches of Switzerland Group a chuté de 27,5 % pour se retrouver en queue de peloton du STOXX 600, suite à l'annonce de l'acquisition par Rolex du détaillant Bucherer, basé en Suisse.

Les analystes signalent que le plan de Rolex pourrait agir comme un nuage sur le détaillant de montres de luxe. (Reportage de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; Rédaction d'Eileen Soreng et Varun H K)