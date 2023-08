(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* Les assureurs progressent après les résultats d'Admiral et d'Aviva

* LVMH, poids lourd du secteur du luxe, met fin à une série de trois jours de pertes.

* Les données sur l'inflation au Royaume-Uni maintiennent le FTSE 100 à un niveau modéré

* Les données préliminaires du PIB de la zone euro sont attendues

* Le STOXX 600 en hausse de 0,2%.

16 août (Reuters) - Les actions européennes ont effacé leurs pertes antérieures mercredi, aidées par un bond des assureurs après les résultats positifs des sociétés britanniques Aviva et Admiral Group et par la baisse des rendements obligataires.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,2%, après avoir clôturé mardi à son plus bas niveau depuis plus d'un mois.

Les assureurs européens ont gagné 0,5%, Admiral Group ayant bondi de 8,0% après que l'assureur automobile et habitation britannique ait enregistré une hausse marginale de son bénéfice avant impôt pour le premier semestre.

Aviva a augmenté de 2,4 % après que l'assureur britannique ait enregistré une hausse de 8 % de son bénéfice d'exploitation au premier semestre.

La baisse des rendements obligataires a également contribué aux gains, les rendements des obligations allemandes à 10 ans ayant atteint un pic de cinq mois.

Pendant ce temps, les données ont montré que l'inflation britannique a ralenti, comme prévu, en juillet à son taux annuel le plus bas depuis février 2022, bien qu'il y ait eu plus de signes de pression dans les prix de base et des services.

Le FTSE 100, l'indice des valeurs vedettes du Royaume-Uni, a été largement modéré.

"La position des gens est sans aucun doute que l'inflation américaine et européenne diminuera assez rapidement, tout en restant au-dessus des objectifs des banques centrales dans les six à douze prochains mois", a déclaré Julien Lafargue, stratège en chef du marché chez Barclays Private Bank.

"Le Royaume-Uni est confronté aux perspectives les plus difficiles en matière d'inflation car, en tenant compte de certains problèmes très spécifiques, je dirais que le Royaume-Uni est confronté aux conséquences du Brexit."

Les sociétés de luxe européennes ont regagné un peu de terrain, les actions de LVMH ayant augmenté de 0,5 % après avoir chuté pendant trois séances consécutives.

Les détaillants ont étendu leurs gains à une troisième session, augmentant de 0,8 %.

Le STOXX 600, affaibli par les signes de ralentissement de la croissance en Chine, a sous-performé ses homologues américains cette année, avec un gain d'environ 7 % bien inférieur au bond de près de 16 % de l'indice S&P 500.

Les actions européennes ont ouvert en baisse après que les prix des logements neufs en Chine ont chuté pour la première fois cette année en juillet, la dernière d'une série de données négatives qui ont gardé les investisseurs sur le qui-vive.

Les bénéfices du deuxième trimestre des entreprises européennes devraient diminuer de 4,6 % par rapport à l'année précédente, soit un peu moins que la baisse de 4,8 % estimée la semaine dernière, selon les données de Refinitiv IBES.

Les actions italiennes ont été les seules à sortir du lot, avec une baisse de 0,4 %, les opérateurs revenant d'un jour férié mardi.

Balfour Beatty a chuté de 4,2 % et s'est retrouvé en queue de peloton du STOXX 600, après que son PDG a déclaré que l'entreprise d'infrastructure était confrontée à des difficultés dans ses projets de bureaux aux États-Unis.

Une estimation rapide du PIB du deuxième trimestre de la zone euro est attendue plus tard dans la journée. (Reportage de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips ; Rédaction de Savio D'Souza)