Les actions européennes ont ouvert en baisse vendredi et sont en passe d'enregistrer des pertes hebdomadaires, les inquiétudes concernant les taux d'intérêt qui resteront élevés plus longtemps à l'échelle mondiale et les perspectives de croissance qui s'amenuisent en Chine ayant pesé sur le sentiment de risque.

À 7 h 03 GMT, l'indice paneuropéen STOXX 600 était en baisse de 0,5 % et s'apprêtait à enregistrer sa quatrième journée consécutive de pertes, si la tendance se maintient.

La hausse des rendements obligataires a exercé une pression sur les actions cette semaine, le STOXX 600 se dirigeant vers une chute hebdomadaire de près de 2 %.

L'économie chinoise était l'autre sujet qui préoccupait les investisseurs, alors qu'une série de données économiques et de ruines dans le secteur de l'immobilier ont mis en évidence les trébuchements de la reprise post-pandémique.

Les actions des poids lourds du luxe LVMH, Kering et Hermes, exposés à la Chine, ont chuté de 0,6 % à 1,2 % en raison des inquiétudes accrues concernant la faiblesse de la croissance économique dans la deuxième économie mondiale.

Le promoteur immobilier China Evergrande Group a demandé la protection de la loi sur les faillites auprès d'un tribunal américain dans le cadre de l'un des plus grands exercices de restructuration de la dette au monde.

Les mineurs européens, qui sont également exposés à la Chine, ont chuté de 1,1 % dans les premiers échanges.

L'indice FTSE 100 du Royaume-Uni a chuté de 0,6 % après que les ventes au détail britanniques aient chuté plus fortement que prévu en juillet.

Parmi les valeurs individuelles, SUSE, cotée à Francfort, a fait un bond de 58% après que le fournisseur de solutions logicielles ait annoncé qu'il serait racheté par son actionnaire majoritaire EQT AB pour un prix d'offre de 16 euros par action.