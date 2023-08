Les actions européennes ont progressé en début de journée lundi, grâce à la hausse des secteurs défensifs tels que la santé et les télécommunications, tandis que les baisses des minières, dues aux inquiétudes concernant le secteur immobilier chinois en difficulté, ont permis de limiter les gains.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,1 %, rebondissant après une baisse de plus de 1 % lors de la séance précédente.

Les valeurs de la santé ont gagné 0,2 %, Philips bondissant de 5,4 % en tête du STOXX 600 après que la société d'investissement néerlandaise Exor NV a pris une participation de 15 % dans l'entreprise. Exor a reculé de 0,4 %.

L'indice des télécommunications a augmenté de 0,6 %, stimulé par Deutsche Telekom, qui a gagné 1,5 %.

Cependant, l'ambiance est restée largement à l'écart du risque. Le secteur européen des ressources de base a baissé de 0,3 %, tandis que les valeurs pétrolières et gazières ont reculé de 0,5 %, les prix du brut et des métaux de base ayant chuté en raison des inquiétudes accrues concernant le secteur immobilier chinois et de la fermeté du dollar.

Le secteur immobilier chinois

Jardin de campagne

Le principal promoteur immobilier privé du pays a déclaré qu'il suspendrait la négociation de ses 11 obligations onshore.

LVMH, le géant du luxe fortement exposé à la Chine, a perdu 0,1 %.

"Le problème que nous avons est que la Chine pèse de plus en plus sur le sentiment du marché depuis un certain temps maintenant", a déclaré Stuart Cole, macroéconomiste en chef chez Equiti Capital.

"Nous avons eu ces nouvelles sur l'immobilier chinois ... qui ont suscité des craintes d'un effondrement ou d'un krach potentiel en Chine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 s'est éloigné de ses sommets de plus d'un an atteints le mois dernier, car les inquiétudes croissantes concernant la croissance en Chine et les fortes fluctuations des rendements obligataires ont exercé une pression sur les actions.

Les rendements obligataires de la zone euro ont légèrement augmenté au cours de la journée, le rendement de l'emprunt d'État allemand de référence à 10 ans atteignant son plus haut niveau en un mois.

Les bourses européennes, riches en matières premières, sont restées à la traîne, l'indice britannique FTSE 100 et l'indice norvégien Oslo SE All-Share ayant chuté de 0,1 % chacun.

Les questions géopolitiques étaient également présentes dans l'esprit des investisseurs après qu'un navire de guerre russe a tiré des coups de semonce sur un cargo en mer Noire au cours du week-end.

De nombreuses données économiques sont prévues cette semaine, notamment une estimation rapide du PIB du deuxième trimestre de la zone euro, de nouvelles données sur l'inflation dans la zone euro et des données sur les prix à la consommation au Royaume-Uni.

Les contrats à terme de Wall Street sont restés largement inchangés après les pertes subies vendredi à la suite de données économiques américaines plus élevées que prévu.

Parmi les autres gains en Europe, Siemens AG a augmenté de 0,8% après que Berenberg ait relevé le groupe allemand d'ingénierie et de technologie à "acheter" de "conserver". (Reportage de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Janane Venkatraman et Saumyadeb Chakrabarty)