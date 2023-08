Les actions européennes ont reculé à l'ouverture lundi, les sociétés minières exposées à la Chine perdant du terrain en raison des inquiétudes suscitées par son secteur immobilier en difficulté, tandis que les sociétés énergétiques ont reculé en raison de la chute des prix du pétrole.

Le secteur des ressources de base, qui regroupe les plus grandes sociétés minières d'Europe, a perdu 1,0 %, tandis que les valeurs pétrolières et gazières ont reculé de 0,8 %, les prix du pétrole brut et des métaux de base ayant chuté en raison des inquiétudes croissantes concernant le secteur immobilier chinois et de la fermeté du dollar.

LVMH, le géant du luxe exposé à la Chine et la société cotée en bourse la plus importante d'Europe, a perdu 0,5 %.

La géopolitique était également présente dans l'esprit des investisseurs après qu'un navire de guerre russe a tiré des coups de semonce sur un cargo en mer Noire au cours du week-end.

Parmi les points positifs, Philips a bondi de 4,7 % pour atteindre la tête du STOXX 600 après que la société d'investissement néerlandaise Exor NV a pris une participation de 15 % dans l'entreprise de soins de santé. (Reportage de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman)