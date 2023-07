Les actions européennes ont reculé lundi après avoir enregistré des pertes hebdomadaires importantes, la faiblesse des chiffres de l'inflation en Chine ayant ravivé les inquiétudes concernant la faiblesse de la demande, alors que les investisseurs attendent les données sur l'inflation aux États-Unis ainsi que les résultats des entreprises prévus plus tard dans la semaine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a baissé de 0,3% à 0720 GMT, avec les mineurs et les constructeurs automobiles exposés à la Chine en tête des pertes.

Les marchés asiatiques ont été modérés après que les données aient montré que les prix des usines chinoises ont chuté au rythme le plus rapide en sept ans et demi en juin, tandis que l'inflation des consommateurs a été la plus faible depuis 2021.

L'indice de référence STOXX 600 a connu sa pire semaine depuis près de quatre mois vendredi, après que les messages hawkish des décideurs des banques centrales et les données économiques américaines résistantes ont alimenté les craintes que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps.

Parmi les valeurs individuelles, les actions de Bayer ont augmenté de 2,5 % à la suite d'un rapport selon lequel le géant allemand des médicaments et des pesticides pourrait se séparer de son unité CropScience et la coter en bourse.

Kering a glissé de 0,3 % après que le Financial Times a rapporté que le propriétaire de Gucci a payé 3,5 milliards d'euros (3,83 milliards de dollars) pour acquérir la marque française de parfums haut de gamme Creed en juin.