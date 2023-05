Les inquiétudes concernant la récession et l'inflation galopante pèseront sur les actions européennes au cours des prochains mois, mais l'atténuation des vents contraires liés à la politique pourrait permettre aux principaux indices de référence d'atteindre de nouveaux sommets l'année prochaine, selon un sondage Reuters.

Les gestionnaires de fonds et les stratèges interrogés entre le 10 et le 23 mai prévoient que l'indice régional STOXX Europe 600 tombera à 435 points d'ici la fin de 2023, soit une baisse de 7,2 % par rapport à la clôture de lundi, en raison du ralentissement de la croissance des bénéfices.

Milla Savova, stratège chez Bank of America Merrill Lynch, a déclaré que l'affaiblissement de la dynamique macroéconomique pourrait conduire à une augmentation significative des primes de risque et à une révision à la baisse des bénéfices avant que le cycle ne se retourne.

Elle s'attend à ce que le STOXX tombe à 365 points au début du trimestre d'octobre et remonte à 410 points d'ici la fin de l'année, alors que la fourchette des sondages se situe entre 380 et 490 points.

"Une fois que la dynamique de croissance commencera à se redresser en réponse à l'affaiblissement de la pression exercée par un resserrement monétaire agressif, nous nous attendons à ce que cela se traduise par une nouvelle hausse du STOXX 600", a-t-elle déclaré.

Le STOXX a progressé d'environ 10 % cette année, récupérant les pertes subies en mars à la suite de l'effondrement de banques régionales américaines et de la chute de Credit Suisse.

Des bénéfices supérieurs aux prévisions et l'intervention rapide des autorités aux États-Unis et en Suisse pour contenir la crise bancaire ont aidé les marchés à reprendre pied.

Mais la prudence reprend le dessus : la Banque centrale européenne devrait continuer à relever ses taux d'intérêt, alors même que la Réserve fédérale a annoncé une pause, et les marchés anticipent largement la conclusion d'un accord sur le plafond de la dette américaine.

"Les marchés des actions semblent déjà avoir intégré une grande partie des bonnes nouvelles, anticipant à la fois un atterrissage en douceur de l'économie et une victoire des banques centrales", a déclaré Eric Turjeman, Co-CIO Mutual Funds chez Ofi Invest Asset Management, réitérant son approche tactique prudente.

"Bien que nous restions optimistes pour l'année, nous assisterons probablement à quelques épisodes d'incertitude dont il faudra profiter pour renforcer l'exposition."

Les bénéfices du premier trimestre devraient avoir augmenté de 7,3 % en Europe, six entreprises sur dix ayant dépassé les attentes jusqu'à présent, selon les données de Refinitiv I/B/E/S. Les bénéfices devraient toutefois diminuer au cours des deux trimestres suivants avant d'augmenter à nouveau au cours des trois derniers mois de l'année.

L'opinion médiane des répondants au sondage prévoit que le STOXX 600 atteindra 480 points d'ici à la mi-2024 et 507 points d'ici à la fin de l'année 2024.

L'indice STOXX des 50 principales valeurs vedettes de la zone euro devrait chuter d'environ 2 % par rapport à la clôture de lundi pour atteindre 4 300 points à la fin du mois de décembre, avant de remonter à 4 725 points au cours de l'année suivante. L'indice est en hausse de 15,6 % depuis le début de l'année.

"Le cycle de hausses massives aura des effets économiques réels", a déclaré Joachim Schallmayer, stratège à la Deka Bank.

"Les données économiques doivent montrer que nous entrons dans une phase d'atterrissage en douceur. Cela ouvrirait la voie à un assouplissement des conditions monétaires et ouvrirait la perspective d'une croissance des bénéfices en 2024."

Le DAX allemand devrait clôturer l'année 2023 à 15 900, en baisse de 2,0 % par rapport à lundi, le CAC 40 français et le FTSE MIB italien devraient chuter respectivement de 7,7 % et de 6,6 % d'ici la fin de l'année et l'IBEX espagnol de 7,0 %.

Le FTSE 100 britannique devrait terminer l'année à 7 775 points, ce qui correspond à peu près à la clôture de lundi, avant d'atteindre 8 100 et 8 351 points respectivement à la mi-année et à la fin de l'année 2024.

(Autres articles issus du sondage Reuters T2 sur les marchés boursiers mondiaux :)