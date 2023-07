PARIS, 18 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont hésitantes à l'ouverture mardi, les investisseurs demeurant prudents dans l'attente de la publication de nouvelles données d'activité aux Etats-Unis.



À Paris, le CAC 40 perd 0,05% à 7.287,81 points vers 07h40 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,19% et à Londres, le FTSE avance de 0,11%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 grignote 0,05%, l'EuroStoxx 50 cède 0,11% et le Stoxx 600



reste stable.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en légère baisse, le Dow Jones s'érode de 0,06%, comme le Standard & Poor's 500 , tandis que le Nasdaq recule de 0,09%.



Les données sur les ventes au détail et l'activité industrielle américaine attendues ce mardi vont continuer d'alimenter le débat entre persistance de l'inflation et résistance de l'activité, qui domine les marchés depuis le début des hausses de taux de la Réserve fédérale.



"Le marché a cessé de spéculer sur les risques liés à l'inflation (...) et parie désormais sur la réduction de la dynamique des prix, à partir d'un seul point de donnée", l'inflation de juin, expliquent les stratégistes taux d'ING.



"Les données d'activité attendues ce mardi devraient continuer de signaler un ralentissement de la croissance".



Aux valeurs, SES Imagotag progresse de 4,52% après avoir annoncé la signature d'un accord avec un détaillant de meuble suédois, pour lequel le groupe français déploiera sa plate-forme numérique.



Ocado gagne 7,12%, soutenu par son retour à la profitabilité au premier semestre.



Le secteur des télécoms , en baisse de 0,9%, pèse sur le STOXX 600, le groupe Tele2 AB ayant chuté de 9% à la suite de résultats trimestriels décevants. (Reportage Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)