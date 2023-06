(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* Les minières et les valeurs de luxe exposées à la Chine pèsent

* Le DAX allemand s'éloigne de son niveau record

* Lanxess atteint son plus bas niveau depuis plus de 3 ans après un avertissement sur les bénéfices

* Sanofi déclare que le tribunal d'arbitrage rejette les plaintes de Boehringer concernant le Zantac

* UBS risque une forte pénalité pour les manquements de CS's Archegos - FT

20 juin (Reuters) - Les valeurs allemandes ont chuté mardi, les actions du fabricant de spécialités chimiques Lanxess ayant plongé après avoir revu à la baisse ses prévisions de résultats, tandis que la modeste baisse des taux d'intérêt décidée par Pékin n'a guère contribué à redonner le moral aux investisseurs parmi les valeurs européennes exposées à la Chine.

L'indice allemand DAX a clôturé en baisse de 0,6 %, reculant encore d'un niveau record atteint vendredi. L'indice continental STOXX 600 a également baissé de 0,6 %.

Lanxess a chuté de 15,4 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus de trois ans après avoir réduit ses prévisions de bénéfices de base pour le deuxième trimestre et l'année, déclarant qu'il n'y avait pas de reprise de la demande en juin, les clients continuant à déstocker.

L'indice des produits chimiques a reculé de 0,9 %.

La Chine a réduit ses critères de prêt mardi, les investisseurs s'inquiétant du fait qu'elle pourrait être trop petite pour relancer une reprise économique lente et attendant un plan de relance plus large.

"L'histoire de la réouverture de la Chine a été l'une des vraies déceptions", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers.

Le marché a le sentiment que les Chinois ont été un peu timides, qu'ils n'ont pas été aussi agressifs qu'ils auraient pu l'être, a ajouté M. Sosnick.

L'indice des ressources de base exposé à la Chine a chuté de 2,2 %, tandis que le géant du luxe LVMH a perdu 0,9 %.

Les secteurs défensifs tels que les services publics et la santé ont limité les pertes sur le STOXX 600.

Sanofi a soutenu l'indice des soins de santé en augmentant de 3,7 %.

Le fabricant français de médicaments a déclaré que la Chambre de commerce internationale avait statué en sa faveur dans le cadre d'une procédure d'arbitrage concernant les allégations de Boehringer Ingelheim selon lesquelles Sanofi devrait être responsable du litige en cours concernant le Zantac aux États-Unis.

Le détaillant automobile britannique Lookers a bondi de 33,9 % lorsque Global Auto Holdings a déclaré qu'il achèterait le pair pour environ 465,4 millions de livres (environ 595 millions de dollars) en espèces.

Toujours au Royaume-Uni, l'attention se porte sur les taux hypothécaires élevés avant les données clés sur l'inflation attendues mercredi et la réunion de politique générale de la Banque d'Angleterre jeudi.

L'indice londonien FTSE 100 a perdu 0,3 %.

Le groupe UBS a chuté de 2,4 % après la publication lundi d'un rapport selon lequel la banque doit payer des centaines de millions de dollars de pénalités en raison de la mauvaise gestion d'Archegos Capital par le Crédit Suisse.

Les investisseurs attendent maintenant le témoignage du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, mercredi et jeudi, pour obtenir des indications supplémentaires sur les perspectives de politique monétaire de la plus grande économie du monde. (Reportage de Shreyashi Sanyal, Siddarth S et Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; Rédaction d'Eileen Soreng et Alison Williams)