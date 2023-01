« Il est temps d’accroître notre exposition aux actions chinoises, grâce à une stratégie d’investissement active ». C’est ce qu’affirme la société de gestion Robeco dans une analyse rédigée par Jie Lu, Directeur des investissements Chine, et Helen Keung, gérante de portefeuille clients. Pour les auteurs « les récentes évolutions politiques en Chine permettront au pays de renouer avec la croissance et de dépasser les 5 % ":" les résultats augmenteront à partir du deuxième trimestre 2023 ", précisent-ils.



Liu et Helen Keung invoquent les " changements macroéconomiques radicaux entrepris pour relancer la croissance " (politique budgétaire expansionniste, réouverture des frontières chinoises et soutien politique total au secteur de l'immobilier) ainsi que le " contexte de valorisations toujours au plus bas dans les principaux secteurs et d'amélioration du sentiment des investisseurs ".



Selon les analystes "la flexibilité affichée durant le quatrième trimestre 2022 a placé la Chine sur une trajectoire de croissance en 2023, après trois années de stagnation et d'incertitude ", même si " le chemin sera difficile, car la confiance dans le marché de l'immobilier n'est pas revenue ". " Nous pensons que la politique monétaire privilégiera l'assouplissement en 2023, à mesure que l'économie sortira de sa période d'hibernation due au Covid " ajoutent les auteurs, " compte tenu d'une inflation peu élevée en Chine (moins de 3 %) et du renforcement du yen face au dollar en ce début d'année ".



" Les nouveaux emprunts ont représenté 1 400 milliards de yens en décembre, alors que le consensus tablait sur 1 100 milliards ". Selon Robeco, " cet essor du crédit va se poursuivre, sous l'effet de la reprise du secteur privé et des mesures de relance ", au bénéfice notamment des petites et moyennes entreprises, de la finance verte et des technologies



Le Covid " va-t-il entraver la reprise économique de la Chine après trois ans de stagnation " ? Non selon Robeco car si " le virus se propage comme une traînée de poudre " " les symptômes sont nettement moins graves que ceux des premiers variants apparus en 2020 " de sorte que " de nombreux cas seront asymptomatiques ou peu symptomatiques, ce qui réduira la pression sur les systèmes de soins ". De plus , " le taux de primo-vaccination (hors rappels) chez les personnes de plus de 60 ans devrait atteindre 90 % au premier trimestre 2023 " : " les coûts supplémentaires en matière de santé et de journées de travail perdues seront largement compensés par une augmentation générale de l'activité économique " affirment les analystes.



" La consommation devrait fortement rebondir en 2023 et devenir l'élément clé de la croissance du PIB chinois " : " la levée progressive des restrictions de circulation en 2023 devrait relancer la dynamique ", qui " sera plus visible dans le secteur services que sur le marché des biens de consommation ".



" Nous continuons de rechercher des opportunités dans l'univers numérique en Chine, conscients que l'approche réglementaire interventionniste est devenue la ‘nouvelle norme' " : les analystes estiment que si le numérique représente 40 % de la croissance économique, " son taux de pénétration peut encore largement augmenter dans les secteurs clés, si l'on se fie à d'autres grandes nations technologiques ".



" Notre portefeuille d'actions chinoises de classe A est surpondéré dans les secteurs de l'industrie, la consommation de base, les services aux collectivités, l'immobilier et la santé, et sous-pondéré dans la finance, les services de communication et l'énergie " indiquent les analystes, ajoutant que leur portefeuille Actions chinoises " surpondère quant à lui l'industrie, la santé, la consommation cyclique et l'immobilier, et sous-pondère la finance, les technologies de l'information, la consommation de base et les services de communication ".