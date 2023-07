ODDO BHF AM lance ODDO BHF Global Target Green 2028

ODDO BHF Asset Management lance son premier fonds obligataire Investment Grade à échéance investi sur le marché mondial des obligations vertes, sociales, et durables : ODDO BHF Global Target Green 2028. Ce fonds a pour objectif de contribuer positivement à la protection du climat et de l'environnement, et au développement social. Il est parmi les tous premiers fonds obligataires à échéance en Europe à être classé Article 9 selon le Règlement européen SFDR.



ODDO BHF Global Target Green 2028 est investi exclusivement en titres de qualité dits Investment Grade, émis par des sociétés dont l'objectif est de financer des projets ou des activités bénéfiques à l'environnement dans des secteurs tels que les énergies alternatives, les services aux collectivités, le transport et l'immobilier.



La sélection des titres est réalisée selon un processus d'investissement éprouvé, qui combine une analyse crédit fondamentale et une étude approfondie des caractéristiques " vertes " et sociales de chaque émission, associées à une gestion des risques active et rigoureuse.



Le fonds suit une approche de gestion dite Buy and Maintain qui consiste à acheter et à conserver les obligations jusqu'à leur échéance, sans toutefois s'interdire de procéder à des arbitrages dans l'intérêt des investisseurs. La maturité maximale des obligations sélectionnées n'excédera pas 6 mois au-delà de la dernière valeur liquidative du 31 décembre 2028.