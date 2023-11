(Alliance News) - Masi Agricola Spa a déclaré vendredi que les revenus pour les neuf premiers mois sont tombés à 47,7 millions d'euros, contre 56,0 millions d'euros pour la même période l'année dernière.

Selon l'entreprise, outre le fait que le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2022 avait été fortement stimulé par la pandémie, l'augmentation du coût de l'argent et l'attention accrue portée aux dépenses par les consommateurs conduisent les clients du réseau à réduire drastiquement les couvertures de stocks, en particulier à l'étranger, et notamment sur les marchés monopolistiques canadiens.

Ces facteurs ont donc généré un redressement exceptionnel et en grande partie non récurrent des revenus consolidés de Masi. Compte tenu de l'incomparabilité de la période Covid-19 - 2020 et 2021 - et de la particularité de l'exercice 2022, la comparaison du chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2019, s'élevant à 45,6 millions d'euros, avec celui enregistré au cours des neuf premiers mois de cette année, montre une croissance de 5 %. Il s'agit de la deuxième meilleure performance depuis la cotation à l'AGE à ce jour en ce qui concerne les neuf premiers mois.

L'Ebitda a diminué, passant de 11,4 millions d'euros à 5,8 millions d'euros.

La dette nette, quant à elle, a augmenté pour atteindre 25,5 millions d'euros, contre 7,7 millions d'euros à la fin de l'année 2022. Cela est principalement dû à l'augmentation des stocks de clôture résultant de la nécessité d'approvisionner les Top Wines, également en présence de millésimes particulièrement importants et compte tenu des attentes d'une récolte critique et déficitaire.

L'action de Masi Agricola a baissé de 0,2 % à 4,69 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

