La Finma recommande de se préparer à l'abandon du Libor 04/12/2020 | 11:39 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Zurich (awp) - L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers recommande aux acteurs concernés de suivre sa feuille de route pour se préparer au mieux à l'abandon du Libor fin 2021. "La Finma continue de considérer l'abandon du Libor comme l'un des principaux risques opérationnels pour les assujettis", selon le document publié vendredi. Les nombreux taux d'intérêt fondés sur le Libor seront remplacés par des taux d'intérêt alternatifs tels que le Saron. Selon le gendarme des marchés financiers, "il est temps d'agir" pour se préparer à un abandon du Libor en franc, en euro, en livre et en yen (pour toutes les échéances) et en dollar (à une semaine et deux mois) pour tous les types de produits. Le gendarme des marchés recommande de suivre un calendrier de mesures jusqu'au 31 décembre 2021. L'année prochaine, l'Autorité surveillera "de près" "les progrès effectués par les assujettis les plus fortement concernés pour réduire les effets de l'abandon du Libor". Si nécessaire, "elle prendra des mesures spécifiques". ck/vj

© AWP 2020 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SWISS AVERAGE RATE ON 11:39 La Finma recommande de se préparer à l'abandon du Libor AW

Graphique SWISS AVERAGE RATE ON Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine