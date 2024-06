Zurich (awp) - La décotation du groupe Talenthouse, fortement endetté et en sursis concordataire, se précise. L'instance de recours de l'opérateur boursier SIX a confirmé la décision prise en août 2023 par le régulateur SIX Exchange Regulation (SER), indique vendredi l'exploitant de plateformes de commercialisation de contenus graphiques.

Sauf énième rebondissement dans le bras de fer qui oppose Talenthouse et SIX, les titres seront retirés de la cote le 8 juillet. Dans un communiqué succinct, le groupe zougois affirme évaluer la situation et se réserve le droit de contester la récente décision de l'instance de recours.

Talenthouse n'a toujours pas publié son rapport annuel, malgré le délai au 31 mai qui lui a été imposé par SER début mai.

L'été dernier, le gendarme boursier imposait une décotation des actions Talenthouse en raison de sérieux doutes sur la solvabilité de la firme zougoise, qui s'est opposée à cette décision par voie de recours.

