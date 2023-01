Les loyers et les prix des maisons ont encore grimpé fin 2022

Zurich (awp) - Les prix des loyers comme des maisons et des appartements en Suisse n'ont pas pris de pause en décembre. Les propriétaires ont "à nouveau pu bénéficier de plus-values substantielles ou de revenus locatifs plus élevés" en 2022, selon l'indice Swiss Real Estate Offer.

Sur la base des annonces publiées, les loyers ont connu "un véritable sprint final à l'approche de la fin de l'année", avec une hausse de 1,1% en moyenne en décembre, ce qui porte l'augmentation à 4,3% sur l'année complète, selon les résultats publiés mercredi par SMG Swiss Marketplace Group et le cabinet de conseil immobilier CIFI.

L'an dernier, le Tessin a affiché de loin la plus forte progression (8,4%), devant le Grand Zurich (6,1%) et la région lémanique (3,8%). L'augmentation des loyers a été un peu plus faible en Suisse orientale (3,2%), en Suisse centrale (3,0%), dans le Mittelland (2,7%) et en Suisse du Nord-Ouest (2,3%).

Les prix des maisons ont, eux, bondi de 1,4% en décembre. "Les vendeurs de maisons individuelles sont également optimistes quant à l'évolution du marché", notent les auteurs, quand "le nouveau tour de vis de la Banque nationale suisse sur les taux d'intérêt n'y a rien changé".

Sur l'ensemble de l'année, cela se traduit par une augmentation des prix de 4,7% sur les maisons individuelles et de 6,2% pour les appartements en copropriété.

"Le marché reste en revanche défavorable pour qui rêve d'accéder à la propriété, et beaucoup ont vu ce rêve s'éloigner un peu plus", a souligné Martin Waeber, responsable de l'immobilier chez SMG Swiss Marketplace Group, et cité dans le document.

