Les loyers ont reculé en novembre

Zurich (awp) - Les locataires ont vu les loyers baisser en moyenne de 0,6% en Suisse au mois de novembre. Les prix des maisons ont également reculé, contrairement à ceux des appartements en copropriété qui sont restés quasi-stables, indique lundi une étude.

L'évolution des loyers dépend cependant fortement de la région, souligne le Swiss Real Estate Offer index, relevé par SMG Swiss Marketplace Group et par le cabinet de conseil immobilier Cifi.

La Suisse centrale (-2,1%) et le Grand Zurich (-1,3%) enregistrent les baisses les plus prononcées. Le repli est faible, voire inexistant, dans le Mittelland (-0,3%), la région lémanique (-0,2%) et en Suisse orientale (stable), tandis que le Nord-Ouest (+0,4%) et le Tessin (+1,0%) enregistrent une hausse.

Le taux d'intérêt de référence des loyers reste inchangé à 1,25% jusqu'à nouvel ordre. "Or, le marché s'attend à ce qu'il augmente au printemps 2023 et certains contrats de bail pourraient alors subir une hausse de loyer pouvant atteindre 3%", préviennent les auteurs de l'étude.

Le sondage relève également la première baisse sensible du prix des maisons individuelles depuis longtemps. Les personnes désireuses de vendre leur maison ont dû diminuer les tarifs de 0,9%. "Les prix restent cependant très élevés, le mètre carré valant en moyenne 7370 francs suisses", indique le communiqué.

"Il est possible que la banque centrale suisse augmente à nouveau ses taux, ce qui rendrait les hypothèques plus onéreuses. Un tel resserrement monétaire pourrait décourager les acheteurs potentiels", déclare Martin Waeber, directeur de Real Estate.

En revanche, les prix des appartements en copropriété n'ont pratiquement pas évolué en novembre (+0,2%).

lk/al