Alerte au tsunami dans le Pacifique après une éruption volcanique

(Actualisé avec point au Japon et sur les côtes américaines)

SYDNEY, 15 janvier (Reuters) - L'éruption d'un volcan sous-marin au large des îles Tonga a déclenché une alerte au tsunami dans plusieurs archipels du Pacifique, où des vagues atteignant un mètre de haut ont été signalées.

Selon le centre de surveillance des tsunamis américain et les services météorologiques australiens, des vagues de 1,2 m de haut ont frappé Nuku'alofa, la capitale des Tonga, située à 65 km au nord du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai.

L'alerte a aussi été déclenchée aux Fidji et aux Samoa américaines, où des vagues d'un peu moins d'un mètre de haut ont été observées dans la capitale Pago Pago. L'alerte a cependant été levée ultérieurement aux Samoa.

La Nouvelle-Zélande a lancé un avertissement contre le risque de forts courants inhabituels le long de ses côtes Nord et Est. En revanche, aucune alerte au tsunami n'a été émise en Australie.

L'éruption du volcan, qui a débuté vendredi, a propulsé un panache de cendres et de vapeur de 20 km de haut dans le ciel des Tonga, plongeant les îles en partie dans l'obscurité, selon des témoins sur place.

Des ordres d'évacuation ont également été lancés au Japon, où des vagues hautes de jusqu'à trois mètres étaient attendues. Interrompant ses programmes habituels, la chaîne de télévision NHK a précisé qu'aucun dégât ou victime n'était pour le moment à déplorer.

L'onde du tsunami a commencé aussi à toucher la côte ouest des Etats-Unis, où le Service météorologique national a conseillé à la population d'éviter les plages, et aux habitants vivant sur un bateau d'évacuer leur logement, dans les Etats de Californie, Oregon, Washington, Colombie britannique et Alaska.

Cette mise en garde n'est pas aussi grave qu'une alerte tusami, mais la puissance de l'éruption sous-marine peut toujours engendrer de forts courants et faire naître des vagues dangereuses. (Renju Jose à Sydney, avec Jahnavi Nidumolu et Shubham Kalia à Bangalore, version française Tangi Salaün et Gilles Guillaume)