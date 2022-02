Colombie-Au moins 14 morts après un glissement de terrain

BOGOTA, 9 février (Reuters) - Un glissement de terrain a fait mardi au moins 14 morts, 35 blessés et un disparu dans la ville de Dosquebradas, au centre de la Colombie, a annoncé l'agence colombienne de gestion des catastrophes.

Ce glissement de terrain a été causé par les fortes pluies qui se sont abattues sur la région. Les autorités ont évacué des dizaines d'habitations après que la rivière Otun est sortie de son lit.

Les autorités ont annoncé mercredi matin que les secours étaient encore en action.

Les glissements de terrain sont courants en Colombie, notamment à cause des fortes pluies et des infrastructures peu adaptées. En 2017, plus de 320 habitants de la ville de Mocoa avaient été tués dans un glissement de terrain, le bilan le plus lourd du pays pour ce type de catastrophe. (Reportage Luis Jaime Acosta, rédigé par Julia Symmes Cobb; version française Camille Raynaud et Lou Phily, édité par Blandine Hénault)