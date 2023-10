1er octobre (Reuters) - Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré dimanche lors d'une visite à Kyiv que l'Ukraine avait besoin d'une aide militaire accrue et a promis un soutien continu de l'UE.

"L'Ukraine a besoin de plus de capacités et en a besoin plus rapidement", a-t-il écrit dans un message publié sur X (ex- Twitter).

"Nous préparons des engagements de sécurité à long terme pour l'Ukraine", a-t-il ajouté après une rencontre avec le ministre de la Défense, Rustem Umerov.

Rusten Umerov, dont la nomination par le président Volodimir Zelensky a été approuvée par le Parlement le 6 septembre, a remercié Josep Borrell pour son "soutien continu" et qualifié leur rencontre de "point de départ pour une grande coopération".

Les discussions relatives à l'aide militaire de l'UE à l'Ukraine ont porté sur "l'artillerie et les munitions, la défense aérienne, les programmes de guerre électronique et d'assistance à long terme, les formations et la localisation de l'industrie de défense" en Ukraine, a-t-il détaillé dans un message sur X.

Cette semaine, l'Agence européenne de défense a déclaré en réponse aux questions de Reuters que sept pays de l'Union européenne avaient commandé des munitions dans le cadre d'un programme d'achat d'obus d'artillerie dont l'Ukraine a un besoin urgent. (Reportage Elaine Monaghan à Washington; Version française Elizabeth Pineau)