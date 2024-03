Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse ce mercredi, suivant les marchés asiatiques, après que les données sur l'inflation américaine, largement en ligne, n'aient pas eu d'impact sur les attentes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale en juin, et que les prix à la consommation aient légèrement baissé en février.

Le GIFT Nifty s'échangeait à 22 455 à 07h54 IST, indiquant que le Nifty 50 ouvrira au-dessus de la clôture de mardi à 22 335,70.

Les marchés asiatiques ont ouvert en hausse, l'indice MSCI Asia ex-Japan ajoutant 0,23%.

Les actions de Wall Street ont progressé durant la nuit, le S&P 500 atteignant un niveau record, après que les données aient montré que l'indice des prix à la consommation (IPC) américain a augmenté de 0,4 % en février, conformément à un sondage Reuters.

Au cours des 12 mois précédant février, l'IPC a augmenté de 3,2 %, légèrement au-dessus de l'estimation de 3,1 %.

La faiblesse de l'inflation n'a toutefois pas modifié les attentes du marché quant à une réduction des taux de la Réserve fédérale en juin, selon l'outil FedWatch du CME.

L'inflation de détail en Inde a légèrement diminué à 5,09 % en février, contre 5,1 % en janvier, selon des données publiées après les heures d'ouverture du marché mardi.

Cependant, la hausse de l'inflation a été plus rapide que les 5,02% prévus par un sondage Reuters auprès des économistes, en raison de l'augmentation des prix des denrées alimentaires.

Les indices indiens Nifty 50 et BSE Sensex ont peu varié mardi après avoir chuté d'environ 0,7 % chacun lundi, la consolidation se poursuivant à des niveaux record.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, ont toutefois sous-performé, chutant respectivement d'environ 4 % et 2 % au cours des deux dernières séances, après que l'autorité de régulation des marchés a fait part de ses inquiétudes concernant les valorisations élevées et l'effervescence probable dans les segments.

Les investisseurs de portefeuille étrangers et les investisseurs institutionnels nationaux ont été des acheteurs nets d'actions indiennes mardi, ajoutant des actions pour une valeur de 731,2 millions de roupies (~ 9 millions de dollars) et 23,58 milliards de roupies, respectivement.

ACTIONS À SURVEILLER

** ITC : British American Tobacco a prévu de vendre des actions d'une valeur de 2,03 milliards de dollars à 384 roupies à 400,25 roupies l'unité, par le biais d'une transaction de bloc le 13 mars, selon la feuille de conditions.

** Aurobindo Pharma : L'unité de la société, Eugia Pharma, a repris la distribution des productions aseptiques fabriquées dans une unité qui avait été temporairement arrêtée.

** Vedanta : L'autorité de régulation des marchés a ordonné à la société de verser à Cairn UK 9,4 millions de dollars pour des dividendes retardés.

** Oriental Rail Infrastructure : L'unité de la société a obtenu une commande d'une valeur de 12,49 milliards de roupies du ministère des chemins de fer pour la fourniture de 3 055 wagons. (1 $ = 82,7870 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Sohini Goswami)