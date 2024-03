Les actions indiennes devraient ouvrir sans grand changement ce jeudi, après des prises de bénéfices lors de la session précédente, avec une attention particulière pour les petites et moyennes capitalisations avant les résultats des tests de résistance des fonds communs de placement dans ces segments.

Le GIFT Nifty s'échangeait à 22 078 à 08h15 IST, indiquant que le Nifty 50 ouvrira près de la clôture de mercredi de 21 997,70.

Les indices des valeurs sûres, le Nifty 50 et le Sensex, ont connu leur pire séance en près de deux mois, sous l'effet de prises de bénéfices à des niveaux proches des records.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, se sont effondrées de 5,28 % et 4,4 % respectivement, enregistrant ainsi leur pire séance depuis deux ans.

Elles sont en baisse de 14,4 % et de 7,7 %, respectivement, par rapport aux niveaux records atteints le 8 février.

Cette chute fait suite aux inquiétudes exprimées par l'autorité indienne de régulation des marchés quant à l'afflux important de capitaux dans les fonds de petites et moyennes capitalisations.

Les résultats des tests de résistance menés par les fonds communs de placement seront divulgués d'ici vendredi, ce qui donnera une idée de la capacité des fonds à petite et moyenne capitalisation à résister à des pressions soudaines de rachat dans des situations de stress.

"L'examen continu du Securities and Exchange Board of India, ainsi que l'attente des résultats des tests de résistance des fonds communs de placement, ont déclenché des prises de bénéfices", a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche pour les particuliers chez Motilal Oswal Financial Services.

Les investisseurs attendent également les données sur l'inflation de l'indice des prix de gros (WPI) de l'Inde, attendues à 12 heures IST.

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont vendu des actions indiennes pour une valeur nette de 45,95 milliards de roupies (555 millions de dollars), mercredi. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté pour 90,94 milliards de roupies d'actions.

Les marchés asiatiques sont restés calmes à l'ouverture. La plupart des actions de Wall Street ont chuté au cours de la nuit, avant les données de l'indice des prix à la production américaine, attendues après la cloche de clôture.

ACTIONS À SURVEILLER

** Tata Motors : La société a déclaré qu'elle allait construire une usine de 1,1 milliard de dollars pour fabriquer des véhicules dans le Tamil Nadu.

** Hindustan Aeronautics : Le ministère de la défense a signé des contrats d'une valeur de 80,73 milliards de roupies avec la société pour l'acquisition de 34 hélicoptères légers avancés et d'équipements associés pour l'armée indienne.

** KEC International : La société a obtenu des commandes d'une valeur de 22,57 milliards de roupies dans divers secteurs d'activité. (1 $ = 82,8330 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)