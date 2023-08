Les contrôles chinois sur les exportations de certains produits à base de gallium et de germanium entrent en vigueur mardi et les négociants s'attendent à une baisse de l'offre internationale en août et en septembre, le temps que les exportateurs obtiennent les nouvelles licences requises.

La Chine, premier fournisseur mondial de ces deux métaux mineurs utilisés dans la fabrication des semi-conducteurs, a annoncé début juillet des restrictions sur les exportations de huit produits à base de gallium et de six produits à base de germanium, en invoquant des raisons de sécurité nationale.

À partir de mardi, les exportateurs de ces produits devront demander des licences d'exportation pour les biens et technologies à double usage, ont indiqué quatre négociants.

Deux d'entre eux ont déclaré à Reuters qu'ils préparaient encore les documents nécessaires et qu'ils déposeraient probablement leurs demandes au cours de la semaine prochaine.

Selon le ministère chinois du commerce, les biens et technologies à double usage sont ceux qui ont des applications civiles et militaires potentielles.

Le ministère n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'obtention de ces licences prend généralement deux mois, ont déclaré les négociants et les deux producteurs.

Le nombre de licences qui seront délivrées n'est pas clair, ont-ils ajouté.

Les stocks hors de Chine, qui pourraient durer deux à trois mois, devront être exploités pendant que les négociants attendent que Pékin approuve les licences d'exportation, a déclaré Willis Thomas, consultant auprès de la société de conseil CRU, basée à Londres.

Dans le même temps, les restrictions à l'exportation devraient entraîner un excédent croissant de ces produits en Chine.

Les prix offerts pour les lingots de gallium à Rotterdam ont bondi de 43,4 % pour atteindre 370 dollars par kg la semaine dernière, contre 258 dollars par kg à la fin du mois de juin. Les offres de lingots de germanium à Rotterdam ont augmenté de 9,1 % pour atteindre 1 473 dollars par kg la semaine dernière, contre 1 350 dollars par kg un mois plus tôt, selon l'Association chinoise de l'industrie des métaux non ferreux (China Nonferrous Metals Industry Association).

M. Thomas du CRU a déclaré qu'il s'attendait à ce que les prix augmentent et restent soutenus au cours des prochains mois avant de se calmer d'ici la fin de l'année, car les exportations de la Chine et l'offre à l'étranger devraient s'améliorer.

Les exportations chinoises de germanium corroyé et de produits à base de germanium au cours du premier semestre de l'année ont totalisé 27 825 kg, soit une augmentation de 75,5 % par rapport à l'année précédente, selon les données des douanes.

Les exportations de gallium sous forme brute et de produits à base de gallium ont totalisé 17 565 kg, soit une baisse de 53,5 %. (Reportage de Beijing Newsroom et Andrew Hayley à Pékin ; rédaction de Florence Tan et Jason Neely)