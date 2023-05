Les deux partis qui ont remporté les élections en Thaïlande s'efforcent de surmonter l'avantage acquis par le bloc soutenu par l'armée et de former un gouvernement qui, selon eux, doit refléter la volonté des électeurs qui veulent mettre fin à la longue domination de l'armée sur la politique.

Ils sont confrontés à une bataille qui pourrait durer des semaines, voire des mois, et leur succès n'est pas garanti, à condition qu'ils parviennent à rester unis.

En public, les partis revendiquent un mandat de la volonté du peuple, le leader du parti Move Forward, vainqueur surprise, affirmant que son parti, ainsi que plusieurs autres partis pro-démocratiques, disposent ensemble de 311 sièges à la chambre basse du parlement, qui en compte 500.

Dans n'importe quel autre pays ou presque, cela constituerait une voie toute tracée vers le gouvernement. Mais il s'agit de la Thaïlande, où la puissante armée a renversé le dernier gouvernement élu en 2014 et a ensuite créé un Sénat non élu de 250 sièges qui participe également à un vote combiné pour désigner le premier ministre.

Selon les analystes, ce qui va probablement se passer ensuite - et qui se passe probablement déjà - ce sont des négociations en coulisses pour faire entrer d'autres personnes dans la coalition proposée afin d'atteindre le nombre réel de votes, 376, nécessaire pour obtenir un premier ministre et former un gouvernement.

Alors que Move Forward célébrait cette semaine sa victoire historique et que son allié, le parti Pheu Thai, le félicitait et appelait les autres à le rejoindre pour former un gouvernement, beaucoup pensent que c'est en fait le Pheu Thai qui a le plus d'options dans les négociations de la coalition, et que Move Forward n'en fait pas partie.

"Les stratégies politiques de ces deux partis sont différentes", explique Prajak Kongkirati, politologue à l'université de Thammasat.

"Move Forward choisit un mode de changement sans compromis, tandis que Pheu Thai opte pour un mode de changement avec compromis", ajoute Prajak Kongkirati.

L'unique candidat au poste de premier ministre de Move Forward, Pita Limjaroenrat, pourrait être disqualifié si la commission électorale examine une plainte déposée contre lui pour avoir omis de vendre des actions dans une société de médias avant la campagne, ce qui est contraire aux règles - le même sort que celui qui a été réservé au fondateur de son parti en 2019.

La clé d'une coalition stable pourrait être deux autres partis au Parlement : le parti Bhumjaithai du ministre de la santé Anutin Charnvirakul, avec 70 sièges, et les Démocrates, avec 25 sièges, un parti qui s'est rangé du côté des gouvernements soutenus par l'armée dans le passé.

Enfin, avec 40 sièges, le parti Palang Pracharat, aujourd'hui au pouvoir, est dirigé par le général Prawit Wongsuwon, qui faisait partie de la junte militaire dirigée par le chef de l'armée Prayuth Chan-ocha, qui s'est emparé du pouvoir en 2014. Prawit et Prayuth se sont séparés avant l'élection et le parti de Prayuth s'est mal comporté.

UN PROGRAMME SENSIBLE

Les analystes estiment toutefois qu'il est peu probable que ces trois partis rejoignent une coalition dirigée par Move Forward en raison d'une promesse de campagne controversée visant à modifier les lois strictes interdisant de critiquer le roi.

Move Forward affirme qu'il ne souhaite modifier la loi que pour éviter qu'elle ne soit utilisée à mauvais escient. Plus de 240 personnes, dont beaucoup ont participé à des manifestations contre le gouvernement pro-militaire, ont été inculpées en vertu de cette loi, qui prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison.

La monarchie est traditionnellement tenue en si haute estime que le simple fait de la critiquer, ce qui, selon certains royalistes, inclut les tentatives de modification de la loi qui la protège, pourrait rendre Move Forward anathème en tant que chef de gouvernement pour la plupart des autres partis.

Le Pheu Thai a été beaucoup plus mesuré dans ses messages sur la monarchie, ce qui pourrait lui laisser plus d'options.

"Le Pheu Thai ne dévoile pas ses cartes", a déclaré Thitinan Pongsudhirak, politologue à l'université Chulalongkorn de Bangkok.

"Le Pheu Thai pourrait encore ne pas vouloir faire partie d'une coalition avec Move Forward en raison du programme de ce dernier sur la loi de lèse-majesté et sur les réformes de la monarchie.

Aussi étrange que cela puisse paraître, une coalition privilégiée par le Pheu Thai pourrait inclure le parti Palang Pracharat, même si son dirigeant, Prawit, a été, en tant que militaire, associé à l'éviction de deux gouvernements dirigés par le parti populiste, fondé par l'ancien magnat des télécommunications Thaksin Shinawatra, en 2006 puis en 2014.

Thaksin, qui s'est exilé, a récemment déclaré qu'il aimerait rentrer chez lui et qu'un accord avec le Palang Pracharat pourrait rendre cela possible - et gagner les votes du Sénat nommé par les militaires pour un premier ministre du Pheu Thai.

Cependant, Joshua Kurlantzik, chercheur principal pour l'Asie du Sud-Est au Council on Foreign Relations, a déclaré qu'il était peu probable que le Pheu Thai opte pour une autre coalition.

"Je pense que le Pheu Thai restera fidèle à Move Forward", a-t-il déclaré, ajoutant que l'abandon de son allié donnerait au Pheu Thai l'impression de trahir la volonté du peuple.

Il existe une autre possibilité, qui semble peu probable compte tenu de la répudiation par les électeurs des partis soutenus par l'armée, mais qui est mathématiquement possible : Les membres du Sénat et les partis pro-militaires qui ont perdu dimanche pourraient voter pour un premier ministre conservateur de leur choix.

Cela reviendrait à nier clairement la volonté du peuple et risquerait d'entraîner un retour des manifestations qui ont marqué la Thaïlande au cours des dernières décennies.

Mais pour Zachary Abuza, analyste de longue date et professeur au National War College de Washington, ce scénario est tout à fait plausible.

"Je continue de penser qu'une coalition conservatrice soutenue par le Sénat a beaucoup plus de chances d'émerger qu'une coalition pro-démocratique", a déclaré M. Abuza.

"La volonté du peuple risque d'être à nouveau contrariée.