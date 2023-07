Le rôle de la monarchie en Thaïlande est au cœur d'une impasse qui pourrait faire basculer la deuxième économie d'Asie du Sud-Est dans la crise, les réformateurs s'efforçant une fois de plus de déloger la mainmise sur le pouvoir de l'establishment militaire royaliste.

Malgré une victoire éclatante avec ses alliés lors des élections du 14 mai sur les partis pro-militaires, le parti progressiste Move Forward, dirigé par Pita Limjaroenrat, est confronté à une voie incertaine pour accéder au gouvernement.

La principale raison en est qu'une partie de la plate-forme politique de Move Forward est la proposition, autrefois impensable, d'amender la loi thaïlandaise sur le "lèse-majesté", l'article 112 du code pénal qui punit l'insulte à la monarchie d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement.

Dans un pays où la révérence à l'égard du monarque est présentée depuis des décennies comme un élément central de l'identité nationale, l'idée est si radicale que les partis minoritaires et de nombreux membres du Sénat désigné ont juré d'empêcher M. Pita de devenir premier ministre.

"L'amendement proposé est irrespectueux et offensant pour la monarchie", a déclaré à Reuters le sénateur Seri Suwanpanon.

Depuis des décennies, les militaires invoquent leur devoir de défendre la monarchie pour justifier leur intervention dans la vie politique et utilisent la loi sur la lèse-majesté pour étouffer la dissidence, selon les critiques.

Au parlement, un portrait géant du roi Maha Vajiralongkorn est suspendu au-dessus de la chambre où les députés voteront jeudi pour élire un premier ministre.

La bataille pour l'obtention du poste pourrait toutefois déboucher sur des semaines, voire des mois, d'impasse en raison des votes d'un Sénat de 250 sièges, nommé par la junte, qui pourrait empêcher l'alliance progressiste victorieuse des élections d'obtenir son choix lors d'un vote combiné des deux chambres.

Le système a été défini dans une constitution rédigée après le coup d'État de 2014 mené par le chef de l'armée de l'époque, Prayuth Chan-ocha, le premier ministre dont le parti a perdu lourdement les élections de mai.

Tout dépendra si le principal allié de Move Forward, le Pheu Thai, arrivé en deuxième position, reste avec lui ou cherche d'autres partenaires de coalition si la candidature de Pita semble vouée à l'échec.

Le roi Vajiralongkorn, 70 ans, qui ne joue aucun rôle dans le choix du gouvernement, est resté silencieux sur la question de la lèse-majesté depuis l'élection. Le palais royal n'a pas répondu à une demande de commentaire.

UN CHANGEMENT RADICAL

L'amendement proposé par Move Forward reflète les changements culturels qui ont balayé en quelques années la Thaïlande, où le monarque a été considéré pendant des décennies comme presque semi-divin.

En apparence, beaucoup de choses restent inchangées. Le portrait du roi est accroché dans les rues et les bâtiments de la ville. Le journal télévisé Royal News diffuse tous les soirs les bonnes actions de la famille royale.

Mais des changements subtils sont évidents. Dans les cinémas, nombreux sont ceux qui ne se lèvent plus pour écouter l'hymne royal avant chaque film. Des mèmes satiriques apparaissent sur les réseaux sociaux avant que le gouvernement n'ordonne leur suppression.

Le plus grand changement, cependant, est d'ordre politique. Lors des dernières élections de 2019, aucun parti n'aurait osé proposer de modifier la loi sur la lèse-majesté.

Mais Move Forward n'a pas seulement osé, il a remporté le plus grand nombre de sièges en mai, même si l'amendement n'était qu'un élément d'un programme progressiste.

Le changement est apparu avec les manifestations organisées par les étudiants en 2020, qui ont commencé comme des protestations contre le régime militaire, mais qui ont évolué vers la critique de ce que les manifestants appelaient un lien entre le pouvoir militaire et le palais, et enfin vers la critique du roi.

Les politiciens n'ont pas dirigé les manifestations, mais Move Forward a appelé à une réforme de la loi sur la lèse-majesté lorsque des militants ont commencé à être inculpés en vertu de cette loi.

Selon le groupe Thai Lawyers for Human Rights, environ 250 des 1 900 poursuites liées aux manifestations de 2020 ont été engagées en vertu de l'article 112.

Selon les analystes, le fait que tant de personnes aient été poursuivies en vertu de cette loi a fait passer la question dans le discours dominant.

"Nous pouvons maintenant voir que la véritable ligne de fracture en politique est le rôle de la monarchie dans l'ordre politique thaïlandais", a déclaré Thitinan Pongsudhirak, analyste politique à l'université Chulalongkorn de Bangkok.

JEU DES NOMBRES

Alors que de nombreux sénateurs devraient voter contre la nomination de Pita au poste de premier ministre, l'alliance des huit partis de Move Forward (312 sièges) à la Chambre basse des représentants (500 sièges) pourrait ne pas suffire à lui assurer le poste de premier ministre.

Pour atteindre les 376 voix dont il a besoin, Move Forward et son principal partenaire, Pheu Thai, doivent convaincre 64 législateurs du Sénat ou d'autres partis de la chambre basse.

Si Pita échoue, d'autres scénarios entrent en jeu.

Le Pheu Thai, qui dispose de 141 sièges contre 151 pour Move Forward, pourrait désigner son candidat au poste de premier ministre en conservant l'alliance des huit partis.

Fidèle à l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, qui s'est exilé et a été renversé par un coup d'État en 2006, le Pheu Thai a été plus prudent dans ses messages sur le lèse-majesté, de sorte que l'un de ses candidats au poste de Premier ministre pourrait remporter suffisamment de voix.

Une autre possibilité est que le Pheu Thai cherche d'autres partenaires à la chambre basse pour former une coalition sans Move Forward. Le Pheu Thai s'engage toutefois à rester fidèle à Move Forward.

Titipol Phakdeewanich, doyen de la faculté de sciences politiques de l'université d'Ubon Ratchathani, a déclaré que l'utilisation de la loi pour écraser la dissidence s'était retournée contre lui.

"En faisant un usage excessif de l'article 112, les conservateurs ont entraîné l'institution royale plus profondément dans la politique", a-t-il déclaré.

Move Forward affirme que la modification de la loi empêchera son utilisation abusive et profitera à la monarchie. Il souhaite que la peine soit ramenée à un an de prison au maximum et que seul le Bureau de la maison royale puisse déposer une plainte, au lieu de n'importe qui.

"Certains sénateurs ont mal compris [...] en accusant Move Forward de vouloir renverser la monarchie", a déclaré à Reuters Amarat Chokepamitkul, membre du comité exécutif du parti.

"Nous voulons l'amender pour maintenir de bonnes relations entre la monarchie et le peuple.