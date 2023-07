Washington espère rallier les pays d'Asie du Sud-Est pour qu'ils prennent des mesures plus sévères à l'encontre de la junte militaire du Myanmar et qu'ils s'opposent aux actions de la Chine en mer de Chine méridionale, alors que le haut diplomate américain Antony Blinken se rendra dans la région pour des réunions la semaine prochaine, a déclaré vendredi un responsable du département d'État.

Le secrétaire d'État Blinken se rendra en Indonésie pour participer à une réunion des ministres des affaires étrangères de l'ANASE, après avoir rejoint le président Joe Biden au Royaume-Uni et en Lituanie pour des réunions de l'OTAN de dimanche à mercredi.

Daniel Kritenbrink, haut responsable du département d'État pour l'Asie de l'Est, a déclaré aux journalistes que le Myanmar, plongé dans le chaos par un coup d'État militaire en 2021, serait "l'une des questions clés" abordées à Jakarta.

L'ANASE a interdit aux généraux au pouvoir au Myanmar de participer à ses réunions de haut niveau, mais la Thaïlande a proposé de renouer avec la junte.

"Nous attendons de nos amis et partenaires de l'ANASE qu'ils continuent à réduire la représentation du Myanmar à la réunion ministérielle de l'ANASE et nous espérons également trouver des moyens d'accroître la pression sur le régime pour l'obliger à mettre fin à la violence et à revenir sur la voie de la démocratie", a déclaré M. Kritenbrink lors d'un appel téléphonique organisé en prévision de son voyage.

Le mois dernier, Washington a pris des sanctions contre deux banques du Myanmar utilisées par la junte pour convertir des devises étrangères, dans le but de réduire la capacité de l'armée à importer des armes et du matériel pour la répression des forces anti-coup d'État.

La semaine dernière, M. Kritenbrink a déclaré que les pays de la région devraient progresser dans la résolution des différends maritimes entre eux afin de renforcer leur voix collective dans les litiges avec la Chine en mer de Chine méridionale.

M. Kritenbrink a déclaré vendredi que les États-Unis collaboreraient avec les membres de l'ANASE à Jakarta pour s'opposer à ce qu'il a qualifié de "tendance à la hausse des actions chinoises inutiles, coercitives et irresponsables".

"Il ne s'agit pas de rallier les pays au point de vue des États-Unis, mais de travailler avec nos partenaires pour faire avancer notre vision commune de la région et de repousser les comportements qui vont à l'encontre de cette vision", a-t-il déclaré.