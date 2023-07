L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a promis d'approfondir les réformes de ses marchés de capitaux et de les ouvrir davantage au cours du second semestre de cette année, dans le cadre des mesures visant à mettre en œuvre le soutien politique promis par les principaux dirigeants du pays.

Le Politburo, l'organe décisionnel suprême du parti communiste au pouvoir, a promis lundi d'intensifier le soutien politique à l'économie dans le cadre d'une reprise post-COVID tortueuse. Cet engagement a permis à l'indice boursier chinois de connaître mardi sa plus forte progression quotidienne depuis novembre dernier.

La Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) a déclaré dans un communiqué, mardi en fin de journée, qu'elle encouragerait le développement sain des entreprises "plateformes" et maintiendrait des canaux de financement stables pour les sociétés immobilières sur les marchés de capitaux.

Le régulateur a également déclaré que, lors de sa réunion de travail de mi-année, il a décidé de maintenir la stabilité dans le fonctionnement des marchés de capitaux et dans l'équilibre entre les marchés primaire et secondaire. (Reportage de Twinnie Siu à Hong Kong et Ethan Wang à Pékin, Jason Xue à Shanghai ; Rédaction de Susan Fenton et Muralikumar Anantharaman)