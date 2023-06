Les membres d'une commission de la Chambre des représentants des États-Unis pourront consulter un câble classifié relatif au retrait de l'Afghanistan en août 2021, a annoncé lundi la commission, mettant ainsi fin à une menace d'inculpation pour outrage au secrétaire d'État Antony Blinken.

Le représentant républicain Michael McCaul, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a décroché un accord avec M. Blinken qui permettra à tous les membres de la commission de consulter le câble et la réponse du ministère, a indiqué la commission. La commission compte 51 membres.

Selon la commission, M. McCaul a reconnu qu'il s'agissait d'un compromis satisfaisant par rapport à la citation à comparaître qu'il avait envoyée à M. Blinken au début de l'année, et qu'une éventuelle accusation d'outrage n'aurait plus lieu d'être.

"Pour la première fois dans l'histoire, le département d'État a accepté de permettre au Congrès de visionner un canal de dissidence par câble", a déclaré McCaul dans un communiqué.

Un porte-parole du département d'État a déclaré que le département continuait à penser que ses mesures d'adaptation étaient suffisantes. Il a notamment permis à M. McCaul et à M. Gregory Meeks, le principal démocrate du groupe d'experts, de visionner le câble et de fournir un briefing et un résumé classifiés.

Le ministère a toutefois indiqué qu'il laisserait d'autres membres de la commission le consulter. "Afin de résoudre ce problème, nous allons permettre à d'autres membres de la commission de consulter le câble au département d'État", a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

M. McCaul enquête sur le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Les républicains et certains démocrates affirment qu'il n'y a jamais eu de compte rendu complet de cette opération chaotique, au cours de laquelle 13 militaires américains ont été tués à l'aéroport de Kaboul.

Depuis des mois, M. McCaul cherche à obtenir le câble de la "chaîne de dissidence" envoyé en juillet 2021 qui, selon un article du Wall street Journal paru en août de la même année, aurait averti les hauts fonctionnaires de l'effondrement potentiel de Kaboul peu de temps après le retrait des troupes américaines.

Ce canal permet aux fonctionnaires du département d'État de faire part de leurs préoccupations à leurs supérieurs.