2 juin (Reuters) - Au moins 120 personnes sont mortes et 850 autres ont été blessées vendredi dans une collision entre deux trains de passagers dans l'est de l'Inde, l'un des pires accidents ferroviaires depuis des années dans le pays.

Plus de 120 corps ont été retrouvés, a déclaré le directeur général des services de pompiers de l'Etat d'Odisha, Sudhanshu Sarangi, ajoutant que le bilan pourrait encore s'alourdir.

Jusqu'à présent, 850 personnes ont été envoyées à l'hôpital et 200 ambulances sont mobilisées pour évacuer les survivants, a déclaré le secrétaire en chef de l'Etat Pradeep Jena sur Twitter.

Le Coromandel Express, qui relie Calcutta et Chennai (ex-Madras), est entré en collision avec un autre train de passagers, le Howrah Superfast Express, ont déclaré des responsables ferroviaires vendredi soir.

Le Howrah Superfast Express a déraillé avant de s'encastrer dans le Coromandel Express, a déclaré la compagnie South Eastern Railway dans un communiqué.

Des équipes de secours sont à l'oeuvre sur place et "toute l'aide possible" est apportée aux victimes, a déclaré le Premier ministre indien, Narendra Modi, sur Twitter. (Rédigé par Abinaya Vijayaraghavan à Bangalore, Jatindra Dash and Subrata Nag Choudhury, avec Shubhendu Satish Deshmukh, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)