Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les indices MSCI World, japonais Nikkei 225, Nasdaq, S&P 500 et européen STOXX 600 ayant tous terminé la semaine dernière à des niveaux record, les marchés asiatiques entament la nouvelle semaine lundi avec un fort vent de soutien mondial. La résilience de l'économie américaine, le ralentissement de l'inflation et la frénésie de l'intelligence artificielle dans les grandes entreprises technologiques donnent un ton positif à l'échelle mondiale, ce qui devrait donner du ressort aux marchés asiatiques lundi. La production industrielle, les ventes au détail et l'indice des directeurs d'achat en Corée du Sud, le commerce néo-zélandais et les chiffres de l'immobilier australien sont les principaux événements du calendrier économique régional, mais l'attention des investisseurs se tournera vers la Chine. Le Congrès national du peuple, qui se tient chaque année à Pékin, s'ouvre mardi et les décisions prises par le Parlement pourraient déterminer dans une large mesure la trajectoire des actifs en Chine en 2024. Et au-delà.

Le premier ministre Li Qiang présentera les objectifs annuels de croissance et les autres objectifs économiques de Pékin, ainsi que - et c'est essentiel - un plan pour les atteindre.

Li devrait fixer un objectif de croissance d'environ 5 % pour 2024 - le même que l'année dernière - afin de maintenir la Chine sur la voie de l'objectif du président Xi Jinping de doubler approximativement l'économie d'ici 2035.

Si les politiques et les mesures de relance sont crédibles aux yeux des investisseurs, le rebond des actions chinoises par rapport à leur plus bas niveau depuis cinq ans il y a quelques semaines devrait se poursuivre. Si elles ne parviennent pas à convaincre les investisseurs, il n'est pas exclu que l'on assiste à un nouveau test de ces niveaux planchers dans les semaines à venir.

Les dirigeants chinois sont sous pression pour prendre des mesures plus radicales afin de soutenir le secteur immobilier, de lutter contre la déflation et de relancer la croissance. Mais les sorties de capitaux ont affaibli le taux de change, et un assouplissement budgétaire à grande échelle pourrait exacerber ce cercle vicieux entre les sorties de capitaux et la baisse de la monnaie.

Certes, certains chiffres récents sont encourageants. La semaine dernière, le PMI manufacturier de Caixin a suffi à porter l'indice global des surprises économiques de la Chine à son plus haut niveau depuis la mi-décembre.

Les attentes ont été considérablement revues à la baisse au cours des dernières semaines, car les données n'ont pas été à la hauteur, de sorte qu'il n'est pas certain que cela reflète une activité économique particulièrement forte en soi. Mais les surprises positives sont préférables aux surprises négatives.

Quoi qu'il en soit, les actions chinoises ont repris pied et sont en hausse d'environ 10 % par rapport à leur niveau le plus bas ; elles sont désormais dans le vert depuis le début de l'année.

En ce qui concerne le reste de la semaine en Asie, les principaux événements du calendrier sont les données sur l'inflation en Corée du Sud, en Thaïlande, aux Philippines et à Taïwan, ainsi que les chiffres du PIB en Corée du Sud et en Australie, l'indice PMI des services Caixin en Chine et une décision sur les taux d'intérêt en Malaisie.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Corée du Sud : ventes au détail, production industrielle, indice PMI de l'industrie manufacturière.

- Données sur le secteur du logement en Australie

- Commerce de la Nouvelle-Zélande