Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques sont susceptibles de subir une pression à la baisse à l'ouverture vendredi, suite à la forte hausse des rendements obligataires américains et du dollar la veille, en raison d'un nouveau rapport sur l'inflation américaine plus élevé que prévu.

La chute tardive de Wall Street jeudi - le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux perdu 0,3 % - pourrait inciter les investisseurs à jouer la carte de la prudence avant le week-end et détourner les actions asiatiques de ce qui serait leur septième hausse hebdomadaire en huit semaines.

L'indice MSCI Asia ex-Japan devrait éviter de chuter de 0,5 % ou plus pour enregistrer un gain hebdomadaire. L'indice japonais Nikkei 225, quant à lui, entame la séance de vendredi avec une baisse de plus de 2 % sur la semaine et est en passe de connaître sa pire semaine de l'année.

Le recul des actions japonaises n'est guère surprenant : le Nikkei a atteint un niveau record de plus de 40 000 points la semaine dernière et la Banque du Japon pourrait procéder la semaine prochaine à sa première hausse des taux d'intérêt en 17 ans.

Le calendrier économique de l'Asie et du Pacifique de vendredi comprend les chiffres du commerce et les prix à l'importation et à l'exportation de la Corée du Sud, l'indice PMI manufacturier de la Nouvelle-Zélande pour février et l'indice tertiaire du Japon, qui mesure les conditions dans le secteur des services.

Les observateurs japonais attendent également les résultats d'une enquête préliminaire sur les négociations salariales nationales menée par le groupe de coordination des syndicats Rengo. Des sources ont déclaré à Reuters que les signes d'une forte croissance des salaires pourraient être l'élément déclencheur de la hausse des taux de la Banque du Japon la semaine prochaine.

L'agence de presse japonaise Jiji a rapporté jeudi que la BOJ avait commencé à prendre des dispositions pour mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs la semaine prochaine.

Le principal indicateur sera probablement les prix des logements chinois pour le mois de février. Ils ont chuté à un taux annuel de 0,7 % en janvier, la plus forte baisse depuis près d'un an, et ont diminué presque tous les mois depuis avril 2022.

Un redressement du secteur immobilier en difficulté est nécessaire pour que l'économie dans son ensemble redémarre et pour convaincre les investisseurs que le nadir du marché et de l'économie est passé.

Curieusement, l'indice des surprises économiques de la Chine a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis octobre, ce qui soulève la question suivante : des données solides ou de mauvaises attentes au départ ? Peut-être un peu des deux.

Les actifs à risque asiatiques pourraient toutefois bénéficier d'un argumentaire raisonnablement haussier vendredi. Bien que le rendement américain à 10 ans et le dollar aient connu leurs plus fortes hausses depuis un mois et que les prévisions de réduction des taux de la Fed aient été revues à la baisse, Wall Street n'a reculé que de 0,3 %.

Les fabricants de puces et les valeurs technologiques de la région pourraient également bénéficier d'un coup de pouce du fournisseur d'Apple Foxconn, qui a déclaré jeudi qu'il s'attendait à une hausse significative de son chiffre d'affaires en raison de l'essor de la demande de serveurs d'intelligence artificielle.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Prix des logements en Chine (février)

- Indice tertiaire japonais (janvier)

- PMI manufacturier néo-zélandais (février)