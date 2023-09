Les discussions en ligne selon lesquelles des employés de BYD auraient divulgué des secrets commerciaux ne sont que des rumeurs, a déclaré le constructeur automobile chinois dans un message publié vendredi sur les réseaux sociaux.

BYD a également déclaré que la personne responsable de la diffusion de la rumeur a été appréhendée par la police et que l'entreprise prévoit d'intenter une action en justice.

Dans sa déclaration, BYD a publié des captures d'écran de messages sur les réseaux sociaux concernant la rumeur selon laquelle un employé de la division de fonderie de semi-conducteurs de l'entreprise avait divulgué à des politiciens américains le dessin technique d'une puce d'un client.

BYD est la marque automobile la plus vendue en Chine en termes de ventes au cours des huit premiers mois de l'année, avec des modèles purement électriques et hybrides rechargeables. L'entreprise développe et produit également des produits électroniques et des puces d'entrée de gamme.