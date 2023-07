par Andrea Shalal et Angelo Amante

WASHINGTON/ROME, 28 juillet (Reuters) -

Le président américain Joe Biden a reçu jeudi à la Maison blanche la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, avec laquelle il est convenu d'approfondir les liens économiques entre les deux pays et de renforcer la coopération face aux défis posés par la Chine.

Première femme à être arrivée au pouvoir en Italie, en octobre dernier, Giorgia Meloni tente de s'imposer sur la scène internationale alors que Rome occupera l'an prochain la présidence tournante du G7.

Sa coalition gouvernementale ultra-conservatrice a des positions totalement divergentes de celles de Joe Biden sur le droit à l'avortement et les droits LGBTQ.

Le locataire démocrate de la Maison blanche s'est servi l'an dernier des résultats électoraux en Italie pour avertir les libéraux des dangers menaçant les démocraties mondiales.

Jeudi, Joe Biden a déclaré être devenu "ami" avec Giorgia Meloni lorsqu'il a accueilli celle-ci. La dirigeante italienne a par la suite déclaré à des journalistes avoir une nette préférence pour le Parti républicain aux Etats-Unis, mais que cela ne l'empêcherait pas d'avoir une "excellente relation" avec le président américain.

Aucune mention n'a été faite auprès d'elle de la question des droits LGBTQ, a déclaré Giorgia Meloni.

"Nous savons qui sont nos amis quand les temps sont difficiles", a-t-elle dit en entame d'une réunion dans le Bureau ovale de la Maison blanche, lors de ce qui constituait sa première visite à Washington.

Les deux administrations ont souligné que ce déplacement servait d'opportunité pour réaffirmer le partenariat étroit entre les deux pays, notamment dans le cadre des milliards de dollars d'aides fournies par les Occidentaux à l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe en février 2022.

Washington espère que le front uni affiché par l'Occident face à Moscou va dissuader Pékin de tenter de changer le statu quo concernant Taïwan, que la Chine considère comme une province renégate, sans exclure de recourir à la force pour la ramener dans son giron.

Joe Biden et Giorgia Meloni ont insisté dans un communiqué conjoint les domaines de coopération et d'unité, promettant de continuer de soutenir l'Ukraine tant que cela sera nécessaire et de renforcer les échanges sur les "défis posés" par la Chine.

Il est attendu que la dirigeante italienne se prononce dans les prochains mois sur le maintien ou non de Rome dans le vaste plan d'infrastructures mis en oeuvre par Pékin, une initiative que Washington s'efforce de contrer. L'Italie est devenu le premier, et jusqu'à présent le seul, pays du G7 à se joindre au projet chinois. (Reportage Andrea Shalal et Trevor Hunnicutt à Washington, Angelo Amante à Rome; version française Jean Terzian)