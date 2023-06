9 juin (Reuters) - La filiale américaine de Binance a annoncé jeudi suspendre les dépôts en dollars américains (USD) et qu'elle avait informé ses clients que leurs partenaires bancaires se préparaient à interrompre temporairement les canaux de retraits en monnaie "fiat" (une forme de cryptomonnaie stable, NDLR) dès le 13 juin.

Cette décision intervient alors que l'autorité des marchés financiers américains a assigné en justice la plate-forme d'échange de cryptoactifs plus tôt dans la journée.

L'avis de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur les cryptomonnaies est "extrêmement agressive et intimidante", a déclaré Binance US sur Twitter.

Les opérations de trading, de staking et les retraits en cryptomonnaie seront maintenus, a indiqué Binance US dans une note envoyée à ses clients. (Reportage Rahat Sandhu; version française Camille Raynaud)