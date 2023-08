Les utilisateurs de Binance ont échangé 90 milliards de dollars d'actifs liés aux crypto-monnaies en un seul mois en Chine, où les échanges de crypto-monnaies sont illégaux depuis 2021, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des chiffres internes et des employés actuels et anciens de l'échange.

Les transactions ont fait de la Chine le plus grand marché de Binance, représentant 20% du volume mondial, à l'exclusion des transactions effectuées par un sous-ensemble de très grands traders, a déclaré le WSJ. Le journal n'a pas précisé le mois au cours duquel les transactions ont été effectuées.

Les origines de Binance se trouvent en Chine, bien que le plus grand échange de crypto-monnaies au monde se soit retiré de la Chine continentale en 2017 lors d'une répression réglementaire. Il n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur le rapport du Journal.

"Le site Binance.com est bloqué en Chine et n'est pas accessible aux utilisateurs basés en Chine", a déclaré un porte-parole de la société au WSJ.

La bourse a également fait l'objet d'un examen minutieux de la part d'organismes de réglementation américains tels que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Securities and Exchange Commission (SEC).

La CFTC a poursuivi Binance pour avoir exploité une bourse "illégale" et un programme de conformité "bidon", tandis que la SEC a poursuivi Binance et son PDG Changpeng Zhao, affirmant que Binance avait artificiellement gonflé ses volumes de transactions, détourné les fonds de ses clients, omis de restreindre l'accès de sa plateforme aux clients américains et trompé les investisseurs au sujet de ses contrôles de surveillance du marché.

La bourse fait également l'objet d'une enquête du ministère américain de la justice pour blanchiment d'argent et violation des sanctions, selon Reuters. (Reportage de Juby Babu à Bengaluru ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)