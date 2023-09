Le groupe américain d'ingénierie et de construction Black & Veatch (B&V) a déclaré lundi qu'il s'attendait à ce que la capacité mondiale de GNL flottant soit multipliée par plus de quatre pour atteindre 46,4 millions de tonnes métriques par an (mtpa) d'ici 2030, car elle est devenue compétitive par rapport aux terminaux fixes pour les gisements plus petits.

B&V, qui déclare participer à la construction d'environ la moitié des usines de GNL actuellement en cours de développement dans le monde, s'attend à ce que la capacité de GNL augmente de manière significative en 2023, pour la première fois depuis la pandémie.

Les usines flottantes de GNL (FLNG) sont devenues plus économiques à exploiter dans les petits gisements de gaz que les terminaux fixes, a déclaré lundi un haut responsable du groupe américain d'ingénierie et de construction Black & Veatch (B&V).

"Le GNL flottant est devenu presque aussi compétitif que le GNL terrestre (pour les petits projets). En fonction de la topographie, l'onshore peut parfois être encore plus cher", a déclaré à Reuters Narsingh Chaudhary, président de B&V pour l'Asie-Pacifique et l'Inde.

L'installation de centrales FLNG est plus rapide que la construction de terminaux fixes, mais la demande de navires a fortement augmenté, car les gouvernements européens s'efforcent de trouver des moyens rapides d'obtenir davantage de cargaisons de GNL.

M. Chaudhary a déclaré que les usines de GNL n'étaient pas réalisables pour les grandes capacités de l'ordre de 7,5 mtpa observées au Qatar et en Australie, ajoutant qu'il n'était pas possible de générer économiquement une telle quantité d'énergie.

"Une capacité de 1,5 à 2 millions de tonnes (par an) par train constitue la fourchette idéale. Normalement, nous n'avons pas vu d'acteurs souhaitant aller au-delà de deux trains", a-t-il déclaré.

M. Chaudhary estime que le manque de capacité des installations de fabrication d'équipements destinés à l'industrie du FLNG et celui des chantiers navals sont les principales contraintes qui entravent l'expansion.

"Les premiers arrivés s'empareront bien sûr des capacités et, une fois qu'elles auront été prises, les autres auront deux choix : le premier, celui de reporter. La seconde serait d'essayer de nouveaux chantiers navals et de prendre le risque du développement", a déclaré M. Chaudhary.

"Il y a beaucoup de chantiers navals, mais peu d'entre eux ont cette expérience. Il y a très peu de chantiers navals qui ont réellement réalisé un (projet) de GNL flottant", a-t-il ajouté.

Alors que les défenseurs de l'industrie affirment que le gaz est plus propre que la combustion du charbon, de nombreux groupes environnementaux s'opposent au développement du GNL en citant des études qui montrent que les émissions de gaz à effet de serre du GNL comprennent de puissantes fuites de méthane, tandis que d'autres villes comme Piombino en Italie ont remis en question la sécurité de l'infrastructure sur les villes côtières. (Reportage de Sudarshan Varadhan ; Rédaction d'Aurora Ellis)