Blinken réaffirme ses engagements envers le Japon et la Corée du Sud et condamne le tir de missile nord-coréen

Le tir d'un missile balistique intercontinental (ICBM) par la Corée du Nord, mercredi, viole plusieurs résolutions de l'ONU et menace la paix et la stabilité dans la région, ont déclaré les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon dans une déclaration commune condamnant le lancement.

Le missile, tiré au large de la côte est de la Corée du Nord, a volé pendant 74 minutes à une altitude de 6 000 km et à une portée de 1 000 km, selon le Japon, ce qui constituerait la plus longue durée de vol jamais enregistrée pour un missile nord-coréen. "Il s'agit d'une violation claire et flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et d'une grave menace pour la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et au-delà", ont déclaré les hauts responsables des affaires étrangères des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon dans un communiqué commun publié vendredi. Les pays ont exhorté la Corée du Nord "à mettre fin à ses actions illégales et à l'escalade et à reprendre rapidement le dialogue", selon la déclaration. Les responsables - le secrétaire d'État américain Antony Blinken, le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi et le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin - se sont rencontrés en marge du Forum régional de l'ANASE à Jakarta, en Indonésie, vendredi. Lors de cette rencontre, M. Blinken a réaffirmé "l'engagement indéfectible" des États-Unis à défendre le Japon et la Corée du Sud, selon une déclaration séparée du département d'État américain. La poursuite du développement par la Corée du Nord de ses capacités nucléaires et balistiques ne fera que renforcer la détermination des trois pays et de la communauté internationale à parvenir à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne", indique la déclaration commune publiée à l'issue de la réunion.