Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que les alliés conviennent d'un programme pluriannuel pour aider l'Ukraine à se rapprocher des normes militaires de l'OTAN lors d'un sommet qui se tiendra en juillet à Vilnius.

"Je m'attends à ce que nous convenions d'un programme pluriannuel, dans le cadre duquel nous travaillerons sur la manière d'aider l'Ukraine à passer des normes, doctrines et équipements de l'ère soviétique aux normes, doctrines et équipements de l'OTAN, et à devenir pleinement interopérable avec l'OTAN", a déclaré M. Stoltenberg lors du sommet de Copenhague sur la démocratie, par liaison vidéo.

"Cela aidera également l'Ukraine à progresser vers l'adhésion à l'OTAN", a-t-il ajouté. L'Ukraine s'efforce d'adhérer à terme à l'OTAN en acquérant des armes occidentales de pointe auprès des partisans de l'alliance, afin de lutter contre une invasion russe.

M. Stoltenberg a également indiqué qu'il envisageait de quitter son poste de secrétaire général de l'OTAN à la fin de son mandat, en octobre.

"J'ai dit clairement que je n'avais pas d'autre projet que de partir cet automne. Je resterai presque deux fois plus longtemps que prévu. Et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Je suis totalement concentré sur cette tâche jusqu'à la fin de mon mandat en octobre".