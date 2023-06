(.)

DJENINE, Cisjordanie, 19 juin (Reuters) - Trois Palestiniens, dont un adolescent, ont été tués et plus de 90 blessés lors d'un violent affrontement lundi en Cisjordanie occupée, ont indiqué des combattants et des responsables médicaux sur place.

Des commandos israéliens, appuyés par un hélicoptère militaire, ont lancé un raid sur la ville de Djénine lundi matin. L'armée israélienne a déclaré vouloir arrêter des Palestiniens soupçonnés d'avoir commis des attentats. Les troupes auraient échangé des coups de feu avec des hommes armés, touchant plusieurs d'entre eux, a précisé l'armée.

Une vidéo obtenue par Reuters montre une explosion enveloppant un véhicule blindé de transport de troupes alors que des coups de feu retentissent. Une autre montre ce qui semble être un hélicoptère israélien lançant un missile.

Un hélicoptère a ouvert le feu pendant l'affrontement, a confirmée l'armée israélienne dans un communiqué, ajoutant que l'un de ses véhicules a été touché par une explosion. Cinq soldats auraient été blessés lors de cet affrontement, selon des informations rapportées par les médias, que l'armée n'a pas commenté dans l'immédiat.

Parmi les victimes, figure un adolescent de 15 ans, a déclaré le ministère palestinien de la Santé.

L'un de ces groupes, le Djihad islamique, a indiqué participer aux affrontements à Djénine.

La ville palestinienne appartient aux régions du nord de la Cisjordanie où les raids israéliens se sont intensifiés au cours des 15 derniers mois, en raison d'une vague d'attaques palestiniennes.

Au moins un Palestinien a été arrêté lors du raid de lundi, selon des témoins sur place. (Rédaction Dan Williams et Nidal al-Mughrabi, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)