Un sans-abri de 48 ans a comparu vendredi devant un tribunal néo-zélandais pour deux accusations d'incendie criminel, alors que la police a découvert un cinquième corps dans les restes calcinés d'une auberge de jeunesse à Wellington, la capitale du pays.

Un incendie s'est déclaré au dernier étage du Loafers Lodge, dans la banlieue de Newtown, aux premières heures de mardi, causant d'importants dégâts structurels qui entravent les efforts de récupération.

Les services d'incendie et d'urgence néo-zélandais ont confirmé en début de semaine que le bilan était d'au moins six morts, mais l'inspecteur Dion Bennett, commandant par intérim du district de la police de Wellington, a déclaré qu'à ce stade, seuls cinq corps avaient été identifiés et que moins de dix personnes manquaient à l'appel.

"Tant que nous n'aurons pas examiné toutes les parties du bâtiment, nous hésiterons à confirmer le nombre exact de personnes décédées", a déclaré M. Bennett lors d'une conférence de presse vendredi.

Le foyer hébergeait notamment des ouvriers du bâtiment, du personnel hospitalier, mais aussi des personnes bénéficiant de prestations de maladie et d'invalidité, et certaines purgeaient des peines dans la communauté pour des délits mineurs.

Un homme de 48 ans, dont le nom a été supprimé au moins jusqu'à sa prochaine comparution devant le tribunal, a comparu brièvement devant le tribunal de district de Wellington vendredi après-midi. Il est apparu agité sur les quais, portant un sweat-shirt noir à capuche sur la tête, dansant et faisant des gestes aux médias.

"Quelqu'un d'autre l'a fait", a-t-il crié avant que le juge ne lui demande de se calmer. Il a également déclaré qu'il renvoyait son avocat étant donné que la libération sous caution n'allait pas être accordée.

Son avocat continue de le représenter. Il a été placé en détention provisoire jusqu'au mois prochain. D'autres charges pourraient être retenues contre lui.

M. Bennett a indiqué que la police n'avait pas encore pu pénétrer dans certaines parties du bâtiment car celui-ci restait dangereux en raison de problèmes structurels et que les travaux visant à le rendre plus sûr étaient en cours.

"L'examen de la scène se poursuivra au cours du week-end et nous espérons retrouver la cinquième personne aussi rapidement que possible", a déclaré M. Bennett.