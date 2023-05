La production industrielle et les ventes au détail de la Corée du Sud ont baissé en avril, selon des données officielles publiées mercredi, indiquant un nouveau trimestre difficile après que l'économie a évité de justesse une récession au premier trimestre.

La production industrielle en avril a baissé de 1,2% par rapport à mars, en données corrigées des variations saisonnières, ce qui est légèrement inférieur à la perte de 1,6% annoncée dans une enquête Reuters.

En mars, la production a augmenté de 5,3 % en glissement mensuel, ce qui représente la hausse la plus rapide depuis juin 2020, selon Statistics Korea.

En avril, la production a baissé de 8,9% par rapport au même mois de l'année précédente, contre une baisse de 7,6% en mars et une baisse de 7,9% en glissement annuel attendue par les économistes. Il s'agit de la perte annuelle la plus importante depuis trois mois.

L'indice de la production de l'ensemble des industries, qui comprend les secteurs de la fabrication et des services, a baissé de 1,4 % en avril sur un mois, marquant la première baisse mensuelle depuis novembre et la plus forte baisse en 14 mois.

Du côté de la consommation, les ventes au détail ont chuté de 2,3 % par rapport au mois précédent, après une hausse de 0,1 % le mois précédent, marquant la première baisse mensuelle depuis janvier et la plus importante depuis cinq mois.

Le ministère des finances a déclaré que les données montraient que l'économie avait subi une "correction modérée par rapport à la reprise du premier trimestre".

Le ministère a déclaré que des facteurs positifs et négatifs sont susceptibles d'avoir un impact sur la tendance économique, tels que les retombées de la réouverture de la Chine et les niveaux élevés des stocks dans l'industrie des semi-conducteurs, respectivement.

La faiblesse de l'activité économique en avril fait suite à la faible croissance du pays au premier trimestre de cette année, qui a tout juste suffi à empêcher la quatrième économie d'Asie de tomber en récession.