par Michel Rose

PARIS, 27 juillet (Reuters) - Le président de la République, Emmanuel Macron, a alerté jeudi contre les "nouveaux impérialismes" dans le Pacifique à l'occasion d'un déplacement dans la région, dénonçant les comportements de prédateurs des grandes puissances dans une région où la Chine étend ses liens commerciaux et sécuritaires.

La France, qui compte plus d'1,6 million de ressortissants dans ses territoires de l'Indo-Pacifique, renforce depuis 2018 ses alliances dans la région, notamment avec l'Inde, pour contrer l'influence grandissante de la Chine.

Dans un discours prononcé au Vanuatu, Emmanuel Macron, le premier dirigeant français à se rendre dans cette nation des îles Pacifiques depuis le Général de Gaulle, a affirmé que la France souhaitait travailler de concert avec les Etats de la région pour les aider à préserver leur indépendance.

"Il y a en Indo-Pacifique, et tout particulièrement en Océanie, de nouveaux impérialismes qui apparaissent et une logique de puissance qui vient menacer la souveraineté de nombreux Etats; les plus petits souvent les plus fragiles", a affirmé Emmanuel Macron, sans citer directement la Chine.

"L'Indo-Pacifique, tout particulièrement et peut-être l'Océanie encore plus en son sein, a une souveraineté et une indépendance qui est bousculée par le monde contemporain", a-t-il aussi déclaré.

"Dans la région, de nombreux prêts aux conditions léonines étranglent littéralement les développements, les pratiques commerciales sont de plus en plus détournées de leur fondement. Les ingérences se multiplient", a ajouté Emmanuel Macron.

Les îles du Pacifique sont courtisées par la Chine, important créancier dans les projets d'infrastructures, qui a conclu un accord de sécurité avec les îles Salomon l'an dernier, et par les Etats-Unis qui rouvrent des ambassades fermées après la fin de la Guerre froide.

Par ailleurs, la France a annoncé jeudi l'ouverture d'une ambassade de France à Apia, dans un communiqué conjoint avec les Samoa.

(Avec Kirsty Needham à Sydney; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)