13 septembre (Reuters) - L'Azerbaïdjan a transmis à l'Arménie de nouvelles propositions dans le cadre de tentatives menées de longue date pour parvenir à un accord de paix, mais d'importantes divergences demeurent entre les deux camps, a déclaré le ministre arménien des Affaires étrangères, cité mercredi par la presse officielle.

Erevan a reçu mardi les nouvelles propositions de Bakou en réponse à un plan de paix qu'il avait transmis au préalable, a indiqué Ararat Mirzoyan, selon des propos rapportés par l'agence de presse Armenpress.

"Il y a un processus, il y a une discussion (...) Malheureusement je suis obligé de constater qu'il y a des questions importantes sur lesquelles les positions des deux camps sont toujours éloignées l'une de l'autre", a-t-il dit.

Alors que les deux anciens pays de l'Union soviétique se disputent la région du Haut-Karabakh, avec deux guerres au cours des trois dernières décennies, les tensions se sont à nouveau amplifiées ce mois-ci, Bakou et Erevan s'accusant mutuellement de déployer des troupes.

Le Haut-Karabakh est reconnu par la communauté internationale comme région de l'Azerbaïdjan. Il est contrôlé et peuplé majoritairement d'ethnies arméniennes.

Plus tôt cette semaine, l'agence de presse russe TASS a rapporté que le chef de la diplomatie arménienne avait annoncé une possible rencontre entre les dirigeants arménien et azéri le mois prochain en Espagne.

Il semble toutefois que ces propos d'Ararat Mirzoyan faisaient référence à une idée soulevée en juillet par le président du Conseil européen, Charles Michel, lorsqu'il avait reçu les deux dirigeants.

Bakou n'a effectué dans l'immédiat aucun commentaire sur ses derniers échanges avec Erevan ou sur une possible réunion à haut niveau.

En dépit des tensions, des avancées semblent avoir été réalisées pour débloquer des routes d'accès au Haut-Karabakh et permettre ainsi l'acheminent de davantage de biens à ses habitants.

La région connaît une pénurie alimentaire due à des restrictions mises en place par l'Azerbaïdjan depuis neuf mois pour empêcher ce qu'il décrit comme des livraisons d'armes en contrebande. (Rédaction de Reuters; version française Jean Terzian, édité par Zhifan Liu)