Samiran Gupta, responsable de la politique de la plateforme de médias sociaux X pour l'Inde et l'Asie du Sud, a démissionné, selon deux sources, un départ important qui survient avant les élections en Inde et alors que l'entreprise mène une bataille judiciaire avec New Delhi sur la suppression de contenu.

M. Gupta était l'employé le plus haut placé en Inde pour X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et était responsable des "questions politiques clés liées au contenu" et de "la défense de la position de Twitter avec de nouveaux développements politiques et le soutien à l'organisation des ventes dans le pays", d'après son profil LinkedIn.

M. Gupta, qui a été désigné comme responsable des affaires gouvernementales mondiales de X pour l'Inde et l'Asie du Sud, n'a pas souhaité faire de commentaires à Reuters. X n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le mandat de M. Gupta chez X s'est terminé en septembre, selon le profil LinkedIn de M. Gupta, qui indique qu'il a "assuré la transition de la direction de Twitter après son acquisition par X-Corp, dirigée par Elon Musk".

Il avait rejoint l'entreprise en février 2022, huit mois avant que Musk ne finalise l'acquisition de Twitter Inc. pour 44 milliards de dollars.

X compte l'Inde comme un marché clé, avec environ 27 millions d'utilisateurs. Le Premier ministre Narendra Modi et d'autres représentants du gouvernement sont des utilisateurs réguliers de la plateforme.

Selon l'une des sources, il y a environ 15 employés de X dans des fonctions telles que la conformité et l'ingénierie en Inde, mais M. Gupta était le seul cadre à être en contact avec le gouvernement et les partis politiques.

L'interaction entre X et les représentants du gouvernement et des partis s'intensifierait généralement pendant la période précédant les élections, et une élection nationale doit avoir lieu en Inde l'année prochaine.

X fait appel d'une décision d'un tribunal indien selon laquelle elle n'a pas respecté les ordres du gouvernement de supprimer certains contenus, arguant que cela pourrait encourager New Delhi à bloquer davantage de contenus et à élargir le champ de la censure.

En septembre, l'Inde a déclaré à un tribunal que X était une "plateforme habituelle de non-conformité" et que, depuis des années, elle n'avait pas respecté de nombreuses injonctions de retrait de contenu, ce qui compromettait le rôle du gouvernement.