Des dizaines de législateurs américains ont exhorté mardi le président Joe Biden à aborder la question des droits de l'homme avec le Premier ministre indien Narendra Modi lors de sa visite à Washington cette semaine, selon une lettre envoyée à M. Biden et vue par Reuters.

M. Modi s'est rendu à Washington mardi pour une visite qui devrait marquer une étape importante dans les relations entre les deux pays.

"Nous ne soutenons pas un dirigeant ou un parti politique indien en particulier - c'est la décision du peuple indien - mais nous soutenons les principes importants qui devraient être au cœur de la politique étrangère américaine", indique la lettre, dirigée par le sénateur Chris Van Hollen et la représentante Pramila Jayapal et signée par au moins 60 autres membres démocrates du Congrès.

"Et nous demandons que, lors de votre rencontre avec le Premier ministre Modi, vous discutiez de l'ensemble des questions importantes pour une relation fructueuse, solide et à long terme entre nos deux grands pays", ajoute la lettre.

M. Modi s'est rendu cinq fois aux États-Unis depuis qu'il est devenu premier ministre en 2014, mais ce voyage sera le premier à bénéficier du statut diplomatique complet d'une visite d'État, malgré les inquiétudes suscitées par ce qui est considéré comme une détérioration de la situation des droits de l'homme sous l'égide de son parti nationaliste hindou, le Bharatiya Janata Party.

Washington espère des liens plus étroits avec la plus grande démocratie du monde, qu'elle considère comme un contrepoids à la Chine, mais les défenseurs des droits de l'homme craignent que la géopolitique n'éclipse les questions relatives aux droits de l'homme. Plusieurs associations américaines de défense des droits de l'homme prévoient de manifester pendant la visite de M. Modi.

M. Modi s'adressera jeudi à une réunion conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat, l'un des plus grands honneurs que Washington accorde aux dignitaires étrangers.

"Une série de rapports indépendants et crédibles font état de signes inquiétants en Inde concernant le rétrécissement de l'espace politique, la montée de l'intolérance religieuse, le ciblage d'organisations de la société civile et de journalistes, et les restrictions croissantes des libertés de la presse et de l'accès à l'internet", ont indiqué les législateurs dans leur lettre.

Ils ont déclaré qu'ils se joignaient à M. Biden pour souhaiter la bienvenue à M. Modi aux États-Unis et qu'ils souhaitaient une "relation étroite et chaleureuse" entre les peuples des deux pays, ajoutant que l'amitié devrait être fondée sur des valeurs partagées et que "les amis peuvent et doivent discuter de leurs différences de manière honnête et directe".

"C'est pourquoi nous vous demandons respectueusement, outre les nombreux domaines d'intérêt commun entre l'Inde et les États-Unis, d'aborder directement avec le Premier ministre Modi les sujets qui vous préoccupent", indique la lettre.