Un groupe d'économistes chinoises qui ont rencontré la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen au cours du week-end ont été critiquées sur les médias sociaux chinois par certains net-citoyens qui les ont accusées de trahison pour avoir rencontré Janet Yellen et d'être des "féministes radicales".

Mme Yellen, pionnière dans le domaine de l'économie, a déjeuné avec six économistes féminines à Pékin samedi, dans le but de mettre en avant la diversité des genres à la suite de réunions avec les chefs de gouvernement chinois, majoritairement masculins.

Dans un message qui a suscité près de 600 commentaires, un internaute a déclaré que l'économiste Hao Jingfang, qui a participé au repas avec Mme Yellen, était "non seulement une traîtresse, mais aussi une féministe radicale".

Hao a écrit en ligne, en réponse à des questions sur les raisons de sa présence au repas, que "Mme Yellen est la responsable américaine la plus amicale et qu'elle s'est toujours attachée à développer des relations amicales entre la Chine et les États-Unis".

Certains internautes ont qualifié Mme Yellen de "personne manifestement dangereuse", demandant pourquoi elle était autorisée à être invitée publiquement dans le pays, tandis que d'autres ont qualifié les économistes de pro-américaines.

"Regardez la bande, la loi anti-espionnage pourrait être utile", a écrit un utilisateur appelé Shan3847, tandis qu'un autre a écrit : "Tout le monde autour de la table devrait être attrapé, personne n'est innocent. Les États-Unis sont toujours si gentils de nous aider à démasquer les rebelles".

Avant la réunion, un haut fonctionnaire du Trésor avait déclaré que le déjeuner avec les économistes chinois donnerait à Mme Yellen, qui est également la première femme à diriger la Réserve fédérale américaine, l'occasion d'"interagir avec un certain nombre de personnes en quelque sorte en dehors de la structure politique normale".

Au cours de la décennie passée par le président chinois Xi Jinping en tant que secrétaire général du parti communiste au pouvoir, le nombre de femmes en politique et dans les hautes sphères du gouvernement a diminué et les écarts entre les hommes et les femmes sur le marché du travail se sont creusés, le gouvernement mettant l'accent sur des rôles plus traditionnels pour les femmes.