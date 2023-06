Des entreprises allemandes et indiennes se rapprochent d'un accord pour la construction de sous-marins en Inde - ET Now, citant des agences

Des entreprises allemandes et indiennes sont sur le point de conclure un accord pour la construction de sous-marins en Inde, a rapporté ET Now mardi, en temps utile pour la visite du ministre allemand de la Défense à New Delhi.

Le ministre indien de la défense, Rajnath Singh, et son homologue allemand, Boris Pistorius, se sont rencontrés mardi. "La main-d'œuvre qualifiée et les coûts compétitifs de l'Inde, ainsi que les hautes technologies et les investissements de l'Allemagne, peuvent renforcer les liens", a déclaré M. Singh dans un communiqué, sans faire référence aux sous-marins.