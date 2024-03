Des entreprises américaines sont prêtes à annoncer des investissements d'un montant de plus d'un milliard de dollars aux Philippines, a déclaré la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, lors d'une visite officielle à Manille lundi.

Ces investissements concerneront des domaines tels que l'énergie solaire, les véhicules électriques et la numérisation, a-t-elle déclaré, ajoutant que les entreprises américaines étaient désireuses de faire des affaires dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Mme Raimondo est à Manille pour une mission commerciale et d'investissement de deux jours au nom du président Joe Biden. Sa délégation est composée de hauts responsables d'entreprises telles que GreenFire Energy, Inc, Google Asia Pacific, Visa, United Airlines et KKR.

En janvier, la Maison-Blanche a déclaré qu'une mission commerciale serait envoyée pour renforcer la contribution des entreprises américaines aux secteurs clés des Philippines, notamment les infrastructures, l'énergie propre, les minéraux essentiels, l'agriculture et l'économie de l'innovation.

Les Philippines et les États-Unis sont des alliés de longue date, liés par un traité de défense mutuelle vieux de 73 ans. Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a cherché à approfondir les relations au-delà de la coopération en matière de défense pour y inclure des partenariats économiques.

"L'alliance américano-philippine est à toute épreuve", a déclaré Mme Raimondo lors d'une réunion d'information conjointe avec des responsables philippins. "Elle dure depuis 72 ans et nous restons des amis inébranlables et, de plus en plus, des partenaires dans la prospérité.