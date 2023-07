Des responsables américains rencontreront des représentants des talibans et des "professionnels technocrates" des principaux ministères afghans lors d'une visite à Doha cette semaine, a indiqué le département d'État mercredi, ajoutant qu'ils discuteront de la sécurité, des stupéfiants et des droits des femmes.

Le représentant spécial pour l'Afghanistan, Thomas West, et l'envoyée spéciale pour les femmes, les filles et les droits de l'homme en Afghanistan, Rina Amiri, se rendront à Astana (Kazakhstan) et à Doha (Qatar) du 26 au 31 juillet et rencontreront la délégation des talibans, a indiqué le département d'État dans un communiqué.